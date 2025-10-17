El PSOE de Haro vuelve a denunciar la «falta de información» en una comisión
Viernes, 17 de octubre 2025, 08:55
El grupo municipal socialista jarrero ha denunciado una nueva «falta de información» por parte del Ayuntamiento de Haro, en este caso, del concejal Rafael ... García Vargas.
Ellos, según han explicado los socialistas, solicitaron información en la comisión de turismo del pasado 8 de octubre sobre la fecha y la programación del Drone Future. «La respuesta de García fue: 'No lo sé, no me puedo acordar de todo, hacemos muchos eventos. Lo podría confirmar en la siguiente comisión (noviembre), pero posiblemente el evento ya haya pasado'», han citado. Y han asegurado que han sido conocedores de la fecha a través de las redes sociales del Ayuntamiento. «Además, podríamos añadir el sarcasmo que viene usando con este grupo municipal comisión tras comisión ya que la pregunta fue realizada cinco días antes de ser publicada».
