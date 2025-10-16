Concluyen las obras de adecuación realizadas en el camino de Arrauri de Haro

El Ayuntamiento de Haro ha informado de la conclusión de las obras de adecuación del camino de Arrauri. Estas mejoras han sido ejecutadas por ... la empresa Excavaciones Mayo, S.L., realizadas con un presupuesto de 20.086 euros, cantidad con el IVA incluido.

Esta actuación ha permitido mejorar el firme y la accesibilidad del camino, garantizando un tránsito más seguro para los vecinos y los vehículos agrícolas que lo vienen frecuentando.

Asimismo, desde el Consistorio jarrero han querido recordar también la importancia de cuidar y mantener en buen estado los caminos rurales. «Evitando de la misma manera los usos inadecuados o el depósito de materiales que puedan deteriorar su superficie», han concluido desde el Consistorio.