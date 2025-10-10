LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
M.C.

La AECC Haro organiza un concierto solidario contra el cáncer de mama el día 26

María Caro

María Caro

Viernes, 10 de octubre 2025, 08:07

Comenta

El teatro Bretón de los Herreros de Haro acogerá un concierto solidario contra el cáncer de mama el domingo 26 a las 19.00 ... horas. Estará a cargo del Coro Infantil y la Coral Polifónica de Haro, bajo la dirección de Ascensión Alonso, y contará también con una actuación del grupo Coro sin Copa, dirigido por Lourdes Estívariz. La entrada tiene un precio de 5 euros, y se puede adquirir de forma anticipada en el Centro Municipal de Cultura y en taquilla el día del evento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  2. 2 El Mercadona de Villamediana ya tiene fecha de apertura
  3. 3

    Adiós al Brieva, un clásico de la noche logroñesa
  4. 4

    Garnica propone a su plantilla parar un día a la semana hasta final de año por la caída de pedidos
  5. 5 ¿Tienes algo roto en casa? Esta gente te lo arregla (gratis) mañana
  6. 6 Cómo conseguir los bonos de lectura de 10 euros par alas librerías riojanas
  7. 7 La empresa navarra Frilac adquiere la firma riojana Sercal 10 y la actividad de Domingo Navajas
  8. 8

    Una gigantesca explosión en una fábrica de armamento deja varios muertos en Tennessee
  9. 9 Faro inaugura su nueva sede en Logroño, «para trabajar más y mejor» por las familias de menores con cáncer
  10. 10 Logroño bajará medio punto el IBI pero agua y basuras vuelven a subir otro 2,7% en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La AECC Haro organiza un concierto solidario contra el cáncer de mama el día 26

La AECC Haro organiza un concierto solidario contra el cáncer de mama el día 26