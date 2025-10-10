La AECC Haro organiza un concierto solidario contra el cáncer de mama el día 26
Viernes, 10 de octubre 2025, 08:07
El teatro Bretón de los Herreros de Haro acogerá un concierto solidario contra el cáncer de mama el domingo 26 a las 19.00 ... horas. Estará a cargo del Coro Infantil y la Coral Polifónica de Haro, bajo la dirección de Ascensión Alonso, y contará también con una actuación del grupo Coro sin Copa, dirigido por Lourdes Estívariz. La entrada tiene un precio de 5 euros, y se puede adquirir de forma anticipada en el Centro Municipal de Cultura y en taquilla el día del evento.
«Pondremos también una mesa informativa en el exterior», explicaba la presidenta de la asamblea de Haro, Paki Castillo, junto a su junta directiva, que recordaron que próximamente la sede abrirá sus puertas para ofrecer asistencia psicológica y actividades una vez al mes. Se encuentra en el Vivero de Empresas, en la calle Rafael Alberti.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión