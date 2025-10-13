LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Dos mujeres en una tienda en una edición de los bonos anterior. M.C.

La campaña 'Lo Mejor de Haro' de otoño repartirá 15.000 euros en 1.500 bonos

El plazo para reservar los descuentos se abrirá el martes 21 desde las 9.00 horas en la página web municipal haro.org

María Caro

María Caro

Lunes, 13 de octubre 2025, 08:09

Comenta

Vuelven los Bonos 'Lo mejor de Haro' al comercio jarrero este otoño. El Ayuntamiento aprobó las bases reguladoras y la convocatoria de las ayudas ... para la edición de esta temporada, destinadas a incentivar el consumo y revitalizar la actividad en el sector comercial y de servicios del municipio.

