La campaña 'Lo Mejor de Haro' de otoño repartirá 15.000 euros en 1.500 bonos
El plazo para reservar los descuentos se abrirá el martes 21 desde las 9.00 horas en la página web municipal haro.org
Lunes, 13 de octubre 2025, 08:09
Vuelven los Bonos 'Lo mejor de Haro' al comercio jarrero este otoño. El Ayuntamiento aprobó las bases reguladoras y la convocatoria de las ayudas ... para la edición de esta temporada, destinadas a incentivar el consumo y revitalizar la actividad en el sector comercial y de servicios del municipio.
Esta nueva campaña de dinamización cuenta con una asignación presupuestaria de 15.000 euros. El objetivo de los bonos es facilitar descuentos directos a los clientes, que son los beneficiarios finales de estas ayudas.
Cualquier persona física mayor de 16 años puede hacer uso de los bonos descuento. Se emitirán 1.500 bonos, cada uno con un valor de 10 euros, que se aplicará como descuento en la compra realizada en los establecimientos adheridos.
El plazo para la adquisición de los bonos comenzará a las 9.00 horas del martes 21 de octubre. En total, se emitirán 1.000 bonos desde las 9.00 horas y los 500 restantes a partir de las 16.00 del mismo día, hasta agotar existencias.
Los bonos se podrán utilizar como medio de descuento en las compras desde el 22 hasta el 28 de octubre de 2025. Se obtendrán principalmente a través de la web municipal www.haro.org, en el apartado de la campaña, donde se deberán introducir los datos personales (nombre, DNI y correo electrónico). Las personas sin correo electrónico podrán adquirirlos en las dependencias del Ayuntamiento de Haro, aportando su DNI.
Los establecimientos interesados podrán adherirse a esta iniciativa desde el miércoles 15 hasta el 28 de octubre
Solo se podrá obtener un bono por persona, DNI y correo electrónico. Se permite canjear más de un bono por compra, siempre y cuando se cumplan los siguientes mínimos de gasto: un bono para compras de más de 30 euros, dos para compras de más de 80 euros, tres para más de 150 y cuatro para compras superiores a 200 euros.
Los establecimientos interesados en participar podrán adherirse a esta iniciativa desde el próximo miércoles, 15 de octubre, hasta el día 28.
