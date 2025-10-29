El cementerio de Haro cerrará una hora antes debido al cambio de horario a invierno Por Todos los Santos el estará abierto de 10.00 a 17.00 horas hasta este domingo 2 de noviembre

Laura Lezana Haro Miércoles, 29 de octubre 2025, 08:26 Comenta Compartir

Con motivo de la festividad de Todos los Santos el cementerio municipal de Haro contará con un horario ininterrumpido de 10.00 a 17.00 horas hasta este domingo 2 de noviembre. Se trata de una medida con la que cerrará una hora antes que otros años debido al cambio de horario a invierno, como han señalado desde el Consistorio.

Así mismo, el autobús urbano hará el 1 de noviembre un horario y recorrido especial que empezará a las 11.00 horas en la parada Siervas de Jesús y continuará con las paradas en la Plaza de la Paz, Teatro Bretón, Basílica de la Vega, Villa Begoña, Hogar Madre de Dios, Julián Fernández Ollero, Mazo, Institutos, Juan Carlos I, Centro de Salud y Jazmines. El retorno es por el mismo recorrido hasta regresar a la parada Siervas de Jesús a las 12h y a las 13h.

