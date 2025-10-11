LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Entrada del polideportivo El Mazo, donde se encuentra la sala de máquinas a la que aluden los usuarios. M.C.

El Ayuntamiento de Haro anuncia la ampliación de la sala de máquinas de El Mazo

María Caro

María Caro

Sábado, 11 de octubre 2025, 10:21

Comenta

El aforo de la sala de máquinas del polideportivo de El Mazo será ampliado. Así lo anunció el Ayuntamiento de Haro, que anunció ... que «ya cuenta con el proyecto de adecuación del espacio que ocupaba la antigua cafetería del Complejo Deportivo El Mazo, con el objetivo de transformarlo en una nueva sala de ejercicios y actividades dirigidas, además de ejecutar una nueva escalera de evacuación exterior que garantice la plena seguridad normativa del edificio».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  2. 2 El Mercadona de Villamediana ya tiene fecha de apertura
  3. 3

    Adiós al Brieva, un clásico de la noche logroñesa
  4. 4

    Garnica propone a su plantilla parar un día a la semana hasta final de año por la caída de pedidos
  5. 5 ¿Tienes algo roto en casa? Esta gente te lo arregla (gratis) mañana
  6. 6 Cómo conseguir los bonos de lectura de 10 euros par alas librerías riojanas
  7. 7 La empresa navarra Frilac adquiere la firma riojana Sercal 10 y la actividad de Domingo Navajas
  8. 8

    Una gigantesca explosión en una fábrica de armamento deja varios muertos en Tennessee
  9. 9 Faro inaugura su nueva sede en Logroño, «para trabajar más y mejor» por las familias de menores con cáncer
  10. 10 Logroño bajará medio punto el IBI pero agua y basuras vuelven a subir otro 2,7% en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Ayuntamiento de Haro anuncia la ampliación de la sala de máquinas de El Mazo

El Ayuntamiento de Haro anuncia la ampliación de la sala de máquinas de El Mazo