El Ayuntamiento de Haro anuncia la ampliación de la sala de máquinas de El Mazo

Entrada del polideportivo El Mazo, donde se encuentra la sala de máquinas a la que aluden los usuarios.

María Caro Sábado, 11 de octubre 2025, 10:21 Comenta Compartir

El aforo de la sala de máquinas del polideportivo de El Mazo será ampliado. Así lo anunció el Ayuntamiento de Haro, que anunció ... que «ya cuenta con el proyecto de adecuación del espacio que ocupaba la antigua cafetería del Complejo Deportivo El Mazo, con el objetivo de transformarlo en una nueva sala de ejercicios y actividades dirigidas, además de ejecutar una nueva escalera de evacuación exterior que garantice la plena seguridad normativa del edificio».

La actuación, redactada por el arquitecto técnico Sergio López de Armentia Pérez de Palomar, responde a una demanda reiterada de los usuarios. La intervención cuenta con un presupuesto total de 59.652 euros, «el proyecto permitirá mejorar tanto su funcionalidad como su seguridad», señalaron.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión