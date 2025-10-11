El Ayuntamiento de Haro anuncia la ampliación de la sala de máquinas de El Mazo
Sábado, 11 de octubre 2025, 10:21
El aforo de la sala de máquinas del polideportivo de El Mazo será ampliado. Así lo anunció el Ayuntamiento de Haro, que anunció ... que «ya cuenta con el proyecto de adecuación del espacio que ocupaba la antigua cafetería del Complejo Deportivo El Mazo, con el objetivo de transformarlo en una nueva sala de ejercicios y actividades dirigidas, además de ejecutar una nueva escalera de evacuación exterior que garantice la plena seguridad normativa del edificio».
La actuación, redactada por el arquitecto técnico Sergio López de Armentia Pérez de Palomar, responde a una demanda reiterada de los usuarios.
La intervención cuenta con un presupuesto total de 59.652 euros, «el proyecto permitirá mejorar tanto su funcionalidad como su seguridad», señalaron.
