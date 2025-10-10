LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Entrada del polideportivo El Mazo, donde se encuentra la sala de máquinas a la que aluden los usuarios. M. C.

Usuarios del gimnasio de El Mazo de Haro critican saturación en el acceso

Los vecinos denuncian largas colas para acceder a la sala de musculación, por lo que a veces tienen que irse sin haber podido entrar

María Caro

María Caro

Viernes, 10 de octubre 2025, 08:04

Comenta

La sala de musculación del polideportivo de El Mazo de Haro continúa creando problemas entre sus usuarios. Según apuntan, se forman largas colas de ... espera para poder acceder al espacio. Se trata de una queja que se produjo en el mes de marzo, pero el Ayuntamiento manifestó entonces que «la solución definitiva sería la ampliación de las instalaciones, pero con el contrato actual no se puede hacer, por lo que buscará otras alternativas hasta que finalice». Sin embargo, una vez finalizado el contrato y con nueva empresa a cargo desde junio, la situación continúa siendo igual.

