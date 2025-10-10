Usuarios del gimnasio de El Mazo de Haro critican saturación en el acceso

La sala de musculación del polideportivo de El Mazo de Haro continúa creando problemas entre sus usuarios. Según apuntan, se forman largas colas de ... espera para poder acceder al espacio. Se trata de una queja que se produjo en el mes de marzo, pero el Ayuntamiento manifestó entonces que «la solución definitiva sería la ampliación de las instalaciones, pero con el contrato actual no se puede hacer, por lo que buscará otras alternativas hasta que finalice». Sin embargo, una vez finalizado el contrato y con nueva empresa a cargo desde junio, la situación continúa siendo igual.

«Llevamos tiempo con colas para poder entrar a la sala de ejercicios, ya que han puesto un aforo máximo de 25 personas –exponía un usuario–. En mi caso, llevo varios días sin poder entrar, al igual que ocurre a mucha gente. Se forman colas de hasta 8 personas que suelen durar más de media hora y hasta una hora para poder hacer ejercicio», lamentaba.

«Todos pagamos igual, pero no podemos disfrutar a la hora que podemos cada uno –señalaba el usuario de las instalaciones jarreras–. Los monitores dicen que ya se lo han comunicado al Ayuntamiento, pero este no ha creado ninguna solución a este problema». En este sentido, añadió que los propios usuarios han propuesto limitar el número de abonos dispensados o llevar un control de los horarios haciendo una reserva previa. Según se ha denunciado en otras ocasiones, los usuarios disponen de una hora para entrenar, que en algunas ocasiones se incumple.

«Está aprobada la ampliación»

Por su parte, preguntado por este diario, el concejal de Deportes del Ayuntamiento, Borja Merino, explicó que «la medida es la que ya se ha comentado desde inicio de año y ayer mismo se aprobó en Junta de Gobierno, y es ampliar el espacio destinado a gimnasio en la instalación», apuntó.

Respecto al aforo máximo de la sala de musculación, Merino consideró que el problema está antes de llegar a ella: «Comentaron los usuarios un problema del control de acceso, puesto que el torno está antes de los vestuarios y sala de cursos y, por tanto, cuantifica a todo el mundo que pasa por ahí y no solo los que están exclusivamente en la sala de máquinas, por lo que será el monitor el que tiene que controlar el aforo del gimnasio», señaló. Cuestiones que ya fueron trasladadas al edil de Deportes en el mes de marzo, aunque las quejas continúan siendo las mismas.

Por el momento, se desconocen los términos de la aprobación de esta ampliación en la Junta de Gobierno local del miércoles, según anunció el concejal Borja Merino, porque no se han hecho públicos.