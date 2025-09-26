Acampada por Palestina Haro muestra su «tristeza» por la negativa del Ayuntamiento a condenar el genocidio en Gaza El PSOE de Haro, en nombre de la agrupación, presentó una moción que fue rechazada por la mayoría del Pleno

Acampada por Palestina Haro ha mostrado su disconformidad con la negativa a aprobar una declaración institucional condenando la masacre en Gaza. En el pleno municipal, el Grupo Socialista, en representación de Acampada por Palestina Haro, presentó una moción para denunciar el genocidio que se está produciendo en la Franja de Gaza, que fue rechazada.

«La iniciativa, de carácter exclusivamente humanitario y de defensa de los Derechos Humanos, pretendía que el Ayuntamiento de Haro se pronunciase públicamente contra la violencia sistemática, exigiese el cese inmediato de los ataques y reclamase el ingreso urgente de ayuda humanitaria», han explicado a través de un comunicado.

«El equipo de gobierno del PP, Por La Rioja y Ciudadanos votaron en contra; Vox también se opuso; y la concejala independiente optó por la abstención. Ante este resultado, Acampada por Palestina Haro quiere expresar la profunda tristeza y consternación, pues esta votación no solo representa un desacuerdo político, supone un silencio institucional frente al sufrimiento humano, frente a la pérdida de vidas inocentes y frente a una crisis humanitaria de dimensiones atroces».

«El rechazo a ese relativismo moral. Que se vote en contra de condenar lo que las Naciones Unidas, el Rey de España, el presidente del Gobierno español, el presidente de la Junta de Andalucía y el presidente del Gobierno de la Rioja, entre muchos otros, califican como crímenes contra la humanidad es un signo muy alarmante. No podemos aceptar que la interpretación política de algunos prevalezca sobre la defensa de la vida y la dignidad humanas», han añadido.

«Nos duele que, desde nuestra corporación local -donde debería residir lo más cercano al pueblo y a la empatía- no se haya querido respaldar una proposición tan básica y elemental como condenar la violencia indiscriminada contra tantos miles de niños y niñas, mujeres, ancianos y civiles y pedir medidas humanitarias urgentes que acaben con tanto terror y destrucción», han afirmado.

Acampada por Palestina Haro ha realizado así un llamamiento a la conciencia y la acción colectiva. «Hacemos un llamamiento a vecinas y vecinos, a colectivos sociales, formaciones políticas con alma humana, medios de comunicación y al mundo cultural: recordemos que, aunque la escala local pueda parecer limitada, la fuerza de nuestras voces suma. No permitamos que la impasibilidad de algunos gane terreno frente a la injusticia y la barbarie», han finalizado.