El Gobierno compensa el déficit de viajeros en los autobuses de Laguna y Robres

Diego Marín A. Logroño Domingo, 19 de octubre 2025, 10:07 Comenta Compartir

El Gobierno de La Rioja ha compensado el déficit de la explotación del servicio de transporte público regular de viajeros en los trayectos entre Logroño y Laguna de Cameros y Robres del Castillo. En el caso del transporte a Laguna, la adenda al convenio con Logroza, concesionaria del servicio, ha establecido una compensación económica de 58.077,27euros. El acuerdo, firmado el 14 de noviembre de 2013, tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

Por otra parte, aunque de forma similar, el Ejecutivo regional ha otorgado una compensación económica de 81.219,61 euros para la empresa Autobuses Jiménez, concesionaria del servicio de transporte público regular de viajeros de uso general entre Logroño y Robres del Castillo. En este caso, el convenio se firmó el 21 de octubre de 2010 y permanecerá vigente gasta el 31 de diciembre de 2026.

El servicio de autobús público interurbano entre Logroño y Laguna cuenta con dos expediciones diarias en cada sentido, con paradas en Villamediana, Ribafrecha, Leza, Soto, Terroba, San Román, Ajamil, Jalón y Cabezón. Y la línea entre la capital riojana y Robres del Castillo cuenta con otros dos viajes de lunes a viernes con paradas en Villamediana, Murillo, Ventas Blancas, Lagunilla, Santa Engracia, Jubera y Santa Marina.