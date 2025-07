Los gitanos de Navarrete reclaman al juez que «meta preso o destierre» a quien les amenaza

Amenazas de muerte, intentos de atropello, pistolas, denuncias, órdenes de alejamiento… este es el panorama que describe Alfredo Amador Gabarri, presidente de la Asociación de ... Gitanos de Navarrete, en la calle San Juan donde reside. «Llevamos toda la vida viviendo en el pueblo, no nos metemos con nadie ni en ningún problema», ha aclarado Gabarri. Sin embargo, cuenta que hace cuatro semanas un individuo acudió de madrugada a su domicilio, le insultó y le amenazó de muerte, mostrándole dos armas de fuego. Aquel episodio fue denunciado ante la Guardia Civil, el hombre fue detenido, puesto a disposición judicial y dejado en libertad con una orden de alejamiento de 50 metros sobre la víctima.

«Ahora se dedica a ir por los bares de Logroño y Navarrete, porque a mí me conocen en todos los lados, diciendo que soy un 'hijoputa' y que me va a matar, que va a coger una bombona de butano y nos va a hacer explotar a todos», relata Alfredo Amador Gabarri, quien asegura no tener tanto miedo por su vida como por la de sus hijos. «No hay un juez que lo saque de La Rioja. No queremos coger la justicia por nuestra mano, importa el respeto y la educación, por eso no voy a hacer la locura de ir a buscarlo, que le caiga todo el peso de la ley. Pero si el juzgado quiere desentenderse, entonces actuaremos nosotros porque, si no, nos va a buscar la ruina», ha advertido.

El presidente de la Asociación de Gitanos de Navarrete asegura que no hay ninguna razón por la cual se haya generado este conflicto. «Solo le hemos dicho que aquí, en este pueblo, no queremos a gente vendiendo drogas ni haciendo cosas malas. No somos Guardia Civil, pero tenemos niños y no queremos que haya mierda aquí», expone Gabarri, quien ha agradecido la actuación de la Benemérita, que afirma ha procedido a detener varias veces al individuo que intenta atemorizarles.

Al parecer, esta persona lleva residiendo en Navarrete unos cuatro meses y «los vecinos están nerviosos», expone Gabarri. «Intentamos parar todo esto. No podemos salir a la calle, no podemos dormir. Menos mal que el cabo de la Guardia Civil nos da tranquilidad. Yo no quiero jaleos pero va a llegar un momento en que va a haber ríos de sangre porque este hombre no va a parar así que, o que lo meta preso o lo destierre», reclama.

En la madrugada del pasado sábado sucedió el segundo episodio grave denunciado. Entonces, conduciendo un vehículo, el hombre increpó a la familia Gabarri al grito de «¡Os voy a matar, gitanos de mierda!», por lo que quebrantó la orden de alejamiento y fue detenido el pasado lunes y puesto en libertad ese mismo día tras ser dispuesto de nuevo a disposición judicial, narra el presidente de la Asociación de Gitanos de Navarrete.

Ampliar Alfredo Amador Gabarri posa en la calle San juan de Navarrete. Justo Rodríguez

«Ojalá fuera gitano»

«Ya no sé a dónde vamos a llegar. Sabemos que somos gitanos y hay racismo, pero somos personas y no queremos tomar la ley por nuestra mano. Si fuésemos gente de malvivir lo haríamos, pero yo soy empresario, tengo 47 años y siete nietos. No vivimos de las pagas, trabajamos y pagamos nuestros impuestos. No hay derecho a que venga un individuo y nos quiera joder la vida. Lo único que quiero es que lo saquen de La Rioja. No nos fiamos», ha insistido Gabarri, quien ha informado de que quien le amenaza no es de etnia gitana. «Ojalá fuera gitano, entonces nos tomaríamos la justicia por nuestra mano. Tenemos patriarcas que resuelven los problemas y no hace falta que venga la Guardia Civil. Sabemos respetarnos. ¿Cuántas peleas hay en Logroño de gitanos? Pocas. Somos civilizados», declara Gabarri. Por eso reclama protección, una orden de alejamiento efectiva.

«El Ayuntamiento no dice nada, solo que no demos problemas», ha apuntado Gabarri. Diario LA RIOJA ha intentado contactar con el alcalde de Navarrete, José María Pastor (PP), para recoger su opinión sobre este problema y no ha obtenido respuesta. También se ha intentado corroborar la información aportada por Alfredo Amador Gabarri con el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja y la Guardia Civil, instituciones de las que se espera respuesta.

«Si esto lo hace un gitano, ya está preso», ha criticado Gabarri, que ha suplicado al juez que tome medidas ante lo que considera un caso de inseguridad, preocupación y racismo. La Asociación de Gitanos de Navarrete había convocado este viernes a los medios de comunicación para denunciar este problema y había anunciado el corte de la calle San Juan como medida de protesta, pero, con la presencia de la Guardia Civil, tan solo se han ofrecido declaraciones a la prensa y posado la toma de imágenes, sin llegar a cortar la calle.