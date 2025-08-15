Gimileo acoge la XII cata de vinos solidaria contra el cáncer en Bodegas Cor de Mei
A. Gil
Viernes, 15 de agosto 2025, 09:24
La localidad de Gimileo, más concretamente las Bodegas Cor de Mei, celebra este domingo un clásico de agosto. Quintín Frías, junto con el Ayuntamiento de la localidad, la asociación Vigila la Sal y Bodegas Cor de Mei como anfitriones, ofrece la duodécima edición de la cata solidaria contra el cáncer para probar auténticas joyas históricas.
Será este domingo, 17 de agosto, a las 13 horas y se podrán catar caldos como un Viña Real (CVNE) de 1964 y un Castillo de Sajazarra Reserva de 1982. El maestro de ceremonias será, una edición más, el profesor Manuel Ruiz Hernández. Además, se catarán otros vinos de bodegas colaboradoras. El donativo es de 25 euros, también con fila cero o con inscripciones en el 648 520560 (bizum incluido y concepto 'cata cancer') o en el correo qfrias@hotmail.com.
