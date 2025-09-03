Las fiestas de Grávalos ofrecen a partir de mañana verbenas, pelota, tres encierros y degustaciones

Grávalos inicia mañana sus fiestas de la Virgen de la Antigua con el cohete a las 19.00 horas, degustación, música con la charanga gravaleña, ... cena, bingo y dos sesiones con la orquesta Mediterránea.

Para el viernes está previsto el día del jubilado con misa para los mayores en la plaza (11.30), aperitivo en el salón de usos múltiples, en colaboración con la Asociación Gravaleña, 'quisqui-flas' en el bar Matías, reses bravas (18.30), minihamburguesas (19.45) y disco móvil Star con pijamada y baile del farol (01.00).

El sábado, el vermú dará paso al calderillo popular en las piscinas, bingo, vacas, bocadillo de panceta y concierto de La Orquestina con fiesta temática sobre 'cosas típicas que se hacen en Grávalos', con premios y fuegos artificiales.

El domingo 7, jornada dedicada a los niños, habrá parque infantil, vermú con la charanga Gravaleña, vacas, tortilla de patatas y Dúo Estallido. El lunes 8, día de la patrona, se llenará con las dianas, pasacalles, procesión, misa, vermú, partido de pelota mano profesional, chistorrada, vuelta al pueblo y traca final. El 9 se lleva a cabo el día de huelgas y el 11 Acción de Gracias.