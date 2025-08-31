Trece nuevos vecinos recibieron sus diplomas y chupetes en Ojacastro
Domingo, 31 de agosto 2025, 09:20
Las fiestas de Gracias de Ojacastro finalizan hoy, después de acoger una intensa jornada de celebraciones durante el sábado. El acto más emotivo fue la ... bienvenida a los 13 nuevos 'vecinos' y 'vecinas' del pueblo. Se cumple una década desde que comenzó la tradición de entregar los diplomas y chupetes a los nacidos el año anterior, una costumbre que ha permitido durante estos diez años recibir a entre diez y quince niños y niñas cada año, que se suman a la población de Ojacastro para asegurar su futuro, porque en la mayor parte de los casos son descendientes que cada año acuden al pueblo.
Las fiestas terminan hoy con el habitual reparto de los casi 100 litros de chocolate cocinados de madrugada, tras lo que habrá una misa dedicada a la Virgen de la Esclavitud.
