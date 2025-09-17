Hoy comienzan las fiestas con cohete, chistorrada y concierto

Sanda Sainz Miércoles, 17 de septiembre 2025, 08:10 Comenta Compartir

Hoy comienzan las fiestas de Acción de Gracias y Virgen de la Antigua en Rincón de Olivedo con la puesta de pañuelos a los bebés, a las 19.00 horas, el lanzamiento del cohete en el balón del salón de usos múltiples, reparto de caramelos, zurracapote y actuación de la charanga Zierrabares. A las 21.00 está prevista una chistorrada en la Plaza San Pedro Mártir y a las 22.00 hora, concierto del Dúo Cambalache.

Mañana se celebra el día de los mayores con almuerzo de Carnicería Nieves, comida de los mayores en el bar Jubi, guiñote en el Jorpe, trashumancia urbana a las 18.30, cena de sidrería y dos sesiones del Dj Juanmar.

El viernes, día popular, se llevará a cabo un homenaje a los cazadores ausentes, recorrido de caza en el Salobral, comida popular, bingo de la Asociación de Mujeres, encierro a las 18.00, degustación de pulga de jamón con pimiento y vino, toro de fuego embolado a las 22.00 y dos actuaciones de La Orquestina.

El sábado (día del niño y la mujer) el programa incluye parque infantil y palomitas en la plaza, comida de la mujer en el bar Luismi, con bingo, charanga y sorteo de regalos. También habrá concurso de calderetes en la calle Escuelas, tardeo con dj Pasqui, encierro a las 18.00, degustación de preñaos de la asociación de jóvenes y dos sesiones de la orquesta Cíclope. Para finalizar, el domingo las dianas recorrerán las calles, la procesión saldrá a las 12.00, se realizará el pisado de uva y ofrenda del mosto, misa, conciertos de Charango, encierro a las 18.00, bocata de jamón con tomate y vino de la asociación de mujeres y traca.

