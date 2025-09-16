Casalarreina arrancará sus fiestas este viernes
Martes, 16 de septiembre 2025, 08:18
Las fiestas de Casalarreina comenzarán este viernes en la localidad con el disparo del cohete que se realizará a las 13.00 horas. Tras él, ... se procederá al reparto de moscatel y bizcochos entre los asistentes.
A las 20.00 horas dará comienzo la tradicional procesión del Santo Rosario acompañada por la banda municipal de música. Después, en la plaza Florida tendrá lugar el pisado y ofrenda del primer mosto a la Virgen del Campo por parte del alcalde y los reyes de fiestas con la ofrenda de flores.
El sábado continuará la segunda jornada festiva con el espectáculo taurino y el encierro infantil, así como la quema de la primera colección de fuegos artificiales. Y ya este domingo, arrancará el día con una degustación de bollos preñaos que continuará con hinchables, vermú y la quema de la segunda colección de fuegos.
El programa de fiestas estará disponible en el Ayuntamiento del municipio a comienzos de esta semana y también se procederá a su reparto.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.