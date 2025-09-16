Casalarreina arrancará sus fiestas este viernes

Las fiestas de Casalarreina comenzarán este viernes en la localidad con el disparo del cohete que se realizará a las 13.00 horas. Tras él, ... se procederá al reparto de moscatel y bizcochos entre los asistentes.

A las 20.00 horas dará comienzo la tradicional procesión del Santo Rosario acompañada por la banda municipal de música. Después, en la plaza Florida tendrá lugar el pisado y ofrenda del primer mosto a la Virgen del Campo por parte del alcalde y los reyes de fiestas con la ofrenda de flores.

El sábado continuará la segunda jornada festiva con el espectáculo taurino y el encierro infantil, así como la quema de la primera colección de fuegos artificiales. Y ya este domingo, arrancará el día con una degustación de bollos preñaos que continuará con hinchables, vermú y la quema de la segunda colección de fuegos.

El programa de fiestas estará disponible en el Ayuntamiento del municipio a comienzos de esta semana y también se procederá a su reparto.