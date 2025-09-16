LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Vista panorámica de Casalarreina. Justo Rodríguez

Casalarreina arrancará sus fiestas este viernes

Laura Lezana

Laura Lezana

Martes, 16 de septiembre 2025, 08:18

Las fiestas de Casalarreina comenzarán este viernes en la localidad con el disparo del cohete que se realizará a las 13.00 horas. Tras él, ... se procederá al reparto de moscatel y bizcochos entre los asistentes.

