La fiesta de la Flor anticipa esta tarde el inicio de los festejos en honor a la Soledad

La tradicional Fiesta de la Flor será esta tarde el inicio del anticipo a las fiestas de Munilla en honor a la Virgen de la Soledad. Organizada por Eva Peñalva y su equipo con la colaboración del Ayuntamiento, se desarrollará desde las 17.00 horas para dar paso dos horas después en la plaza de San Miguel a la actuación juvenil Medieval Magic. La novena a las 20.00, el aperitivo popular a las 21.00 en el Casino y el baile posterior con Dj Carlos comenzarán a imprimir el ambiente festivo hoy, a la espera del inicio oficial mañana jueves.

Será a las 12.00 del mediodía con el lanzamiento del cohete desde el balcón del Ayuntamiento y la popular batalla de agua en la Fuente de Santa María, con reparto de caramelos y champanada.

Desde ese refrescante inicio, juegos por la tarde con la Asociación Aydillo en el frontón que continuarán cada tarde de unas fiestas que llegarán al anochecer del domingo con traca fin de fiestas a las 20.50. Juegos y, por supuesto, las verbenas, este jueves con Circus Show Djs desde medianoche, el viernes con Tremendo Show y el sábado con Atomic Fest Djs.

La comida popular el sábado o la misa mayor y procesión en honor a la patrona a las 13.00 horas del domingo serán algunos de los actos más destacados del programa.