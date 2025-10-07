Ojacastro acogerá este fin de semana la Feria Ganadera y de Artesanía Agroalimentaria
La localidad celebrará la XXI edición de esta experiencia que contará con la exposición del ganado y las ferias a partir de las 11.00 horas
Martes, 7 de octubre 2025, 07:57
Ojacastro celebrará desde este viernes la XXI Feria Ganadera y de Artesanía Agroalimentaria para reunir música, cultura y gastronomía en un homenaje al campo de ... la localidad hasta este domingo.
El programa arrancará con una proyección documental titulada 'Ganado o desierto' realizada por Alfonso Lacuesta en El Fielato.
Ya el sábado, será el turno de la exposición de ganado y las ferias de antigüedades y coleccionismo, así como la agroalimentaria y de artesanía, que estarán disponibles a partir de las 11.00 horas.
Ese mismo día se podrá disfrutar también de una visita a la iglesia de San Juan, y otra guiada desde Ojacastro, con salida desde la plaza de la iglesia, hasta la ermita de El Ángel, pasando por la nevera y el Barrio Pisón. Además de una degustación de ternera asada o el concierto de Bandaluse Big Band.
Durante el sábado y el domingo se podrán realizar visitas guiadas desde Ojacastro hasta la ermita de El Ángel
Y el domingo, además de contar con más visitas guiadas, la segunda apertura de las ferias o de la exposición de ganado, se podrá disfrutar también de 'Ni fu ni fa Motor Club', la exposición de coches clásicos; una degustación de lomo con pimientos en la plaza de la iglesia; y concluirá a las 18.00 horas con la chocolatada de despedida en El Fielato.
