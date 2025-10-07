LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Imagen de archivo de la pasada edición. María Caro

Ojacastro acogerá este fin de semana la Feria Ganadera y de Artesanía Agroalimentaria

La localidad celebrará la XXI edición de esta experiencia que contará con la exposición del ganado y las ferias a partir de las 11.00 horas

Laura Lezana

Laura Lezana

Martes, 7 de octubre 2025, 07:57

Comenta

Ojacastro celebrará desde este viernes la XXI Feria Ganadera y de Artesanía Agroalimentaria para reunir música, cultura y gastronomía en un homenaje al campo de ... la localidad hasta este domingo.

