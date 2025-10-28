Bergasa acoge una exposición al aire libre de fotografías de la localidad

Hasta finales del mes de enero se puede visitar en las calles de Bergasa una exposición de fotografías con encanto, monumentos y paisajes de la ... localidad. Está organizada por la Asociación de Jóvenes y cuenta con la colaboración del Gobierno de La Rioja.

Las imágenes, cedidas por diferentes personas que han colaborado de manera altruista en esta muestra, están ubicadas en diferentes espacios al aire libre como el lavadero, los pórticos de la iglesia parroquial, la casa del médico, las escuelas, la ermita y también la calle El Moral.

La organización pide mantener cada fotografía en su lugar y quien esté interesado en tener alguna puede solicitarla a la asociación y recibirá una copia con el coste correspondiente.