Panorámica de Bergasa, en una imagen de archivo. Justo Rodríguez

Bergasa acoge una exposición al aire libre de fotografías de la localidad

Martes, 28 de octubre 2025, 07:32

Hasta finales del mes de enero se puede visitar en las calles de Bergasa una exposición de fotografías con encanto, monumentos y paisajes de la ... localidad. Está organizada por la Asociación de Jóvenes y cuenta con la colaboración del Gobierno de La Rioja.

