Manifestación en Logroño el sábado Juan Marín

Escuela Pública llama a movilizarse por Palestina

«Sólo la unión de todos los agentes educativos podrá poner fin a las barbaridades que vemos día tras día»

Logroño

Lunes, 6 de octubre 2025, 12:38

La Plataforma por la Escuela Pública ha llamado hoy a la comunidad educativa a secundar la Jornada de la Educación Riojana contra el Genocidio prevista para este miércoles, 8 de octubre.

«Sólo la unión de todos los agentes educativos podrá poner fin a las barbaridades que vemos día tras día», ha manifestado hoy en rueda de prensa Aroa Villoslada como portavoz de la Plataforma por la Escuela Pública.

Por eso, esta entidad secunda la concentración convocada por Educación por Palestina La Rioja prevista para este miércoles, a las 19:00 horas, en el Paseo del Espolón.

Actos en los centros y huelgas

También, las actividades que se realizarán en los centros educativos ese mismo día (con la creación de Espacios por Palestina), así como los paros en los centros de trabajo previstos para la jornada del 15 de octubre y «las movilizaciones estudiantiles de esos días».

Villoslada ha recordado que mañana, 7 de octubre, es el segundo aniversario del inicio «de la mayor ofensiva de Israel, evidenciado un genocidio gracias a la complicidad de muchos países, organizaciones y empresas internacionales».

«Oficialmente», ha señalado, «los muertos en Gaza suman ya más de 65.000, de los cuales 18.000 son niños y niñas, según el último informe de la ONU».

No ignorar Gaza

Para la Plataforma, «cualquier forma de violencia que atente contra la vida de las personas, especialmente de los niños y niñas, debe ser firmemente condenada».

«Como miembros de la comunidad educativa no podemos ignorar esta terrible situación», ha resaltado.

Ha invitado a «no obviar los objetivos perseguidos por las leyes educativas de crear personas libres y democráticas». Así, ha animado a las instituciones y direcciones a facilitar y apoyar estos actos.

«La educación debe estar en primera línea para lograr sociedades justas y pacíficas, con sistemas educativos públicos, gratuitos, de calidad y al servicio de todas las personas del planeta», ha dicho.

