Enciso ofrece mañanas de pilates y cursos gratuitos en tecnologías
Martes, 19 de agosto 2025, 09:32
Disfrutadas las fiestas por la Virgen de la Estrella, el Ayuntamiento de Enciso sigue ofreciendo actividades a sus vecinos, unas vinculadas con el cuidado físico y otras con el aprendizaje digital. Por 5 euros al día, regresan los lunes y miércoles de este mes de 9.55 a 10.55 horas las clases de pilates a cargo de la fisioterapeuta María Esther García.
Además, recibirá los cursos de La Rioja Rural Conecta del 25 al 28 de agosto de 09.30 a 11.30 horas en la Casa de Cultura, con inscripción gratuita ya abierta para adultos y niños y jóvenes, una formación en tecnologías con el título 'Estar al día en la era digital'.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.