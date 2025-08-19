Enciso ofrece mañanas de pilates y cursos gratuitos en tecnologías

Ernesto Pascual Martes, 19 de agosto 2025, 09:32 Comenta Compartir

Disfrutadas las fiestas por la Virgen de la Estrella, el Ayuntamiento de Enciso sigue ofreciendo actividades a sus vecinos, unas vinculadas con el cuidado físico y otras con el aprendizaje digital. Por 5 euros al día, regresan los lunes y miércoles de este mes de 9.55 a 10.55 horas las clases de pilates a cargo de la fisioterapeuta María Esther García.

Además, recibirá los cursos de La Rioja Rural Conecta del 25 al 28 de agosto de 09.30 a 11.30 horas en la Casa de Cultura, con inscripción gratuita ya abierta para adultos y niños y jóvenes, una formación en tecnologías con el título 'Estar al día en la era digital'.

Temas

Enciso