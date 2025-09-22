Encierros, conciertos, djs y juegos para celebrar las fiestas de San Miguel
El cohete se lanzará el viernes 26 de septiembre y el lunes 29 tendrá lugar la misa, procesión y el toro de San Miguel
Lunes, 22 de septiembre 2025, 08:06
El viernes 26 de septiembre, a las 20.00 horas, se lanzará el cohete del chupinazo de las fiestas de San Miguel en Rincón de Soto, desde el Ayuntamiento. Actuará la charanga La Pacheca y a las 22.45 está previsto un encierro con reses del Chato de Valtierra. Después habrá bingo a beneficio de la iglesia y concierto acústico de Daniel Subero y Mauro. En la sede de la Peña La Ojera ofrecerán una sesión de djs de 00.00 a 03.00 horas, ruleta sorpresa y concurso de pelar pipas (01.30).
El programa incluye el sábado hinchables, partido de fútbol River Ebro-Vianés B (12.00), charanga La Pacheca (vermú y noche), paellada popular, café concierto con Blanca y Ana, encierro con vacas de Adrián Domínguez de Funes (18.00-19.30), bingo a favor del River Ebro, carretón embolado de la Asociación de Amigos del Toro de San Miguel, concierto de Big Mouthers (versiones, 23.30). La Ojera ha organizado ruta con la charanga y la Peña El Jolgorio, comida de hermandad, café concierto en la sede, y tardeo y noche con djs.
El domingo 28 saldrán los toros hinchables por la plaza Gallarza a las 12.00 y se llevará a cabo una degustación de zapatillas y juegos populares con La Parrilla. La charanga amenizará el vermú y de 18.00 a 19.30 las reses de Ustarroz (Arguedas) protagonizarán el encierro.
La misa y vísperas de San Miguel en la parroquia a las 20.00 dará paso a la imposición del pañuelo al patrón con los quintos de 1975. A las 22.45 los vecinos y visitantes podrán disfrutar con un espectáculo luminoso y después tocará Araciel en la plaza Gallarza. La Ojera preparará juego por cuadrillas a las 00.30 y djs.
El lunes 29 el programa ofrecerá aurora de San Miguel a las 06.00, charanga (actuará a lo largo del día en diferentes momentos) y recepción de autoridades, misa y procesión a las 12.00. La Asociación de Amigos del Toro de San Miguel tendrá una comida en el restaurante Avenida y de 17.30 a 19.30 el principal evento taurino de estos días acogerá una suelta de reses bravas, encierro de toros y toro de San Miguel de la ganadería Toropasión. Para finalizar se realizará una sesión de bingo para la asociación del toro.
