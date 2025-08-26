Empiezan las obras en la calle Vega Arriba de Ochánduri más de una década después

Después de años de litigios, han comenzado las obras de urbanización en la calle Vega Arriba de Ochánduri. Han pasado 15 años desde que ... se entregaron las viviendas, en 2010, cuyos accesos siguen sin luz ni calle. Cuando compraron las viviendas, el Ayuntamiento de la localidad se comprometió a cubrir con un aval las obras en esa calle, pero según los vecinos, el aval caducó.

Ahora, finalmente se llevará a cabo esta obra, que cuenta con un presupuesto de 225.000 euros y está a cargo de la empresa Ecocil.

Las obras comienzan con un replanteo, siguiendo con el espacio del transformador, para que Iberdrola se encargue de la instalación eléctrica. Una obra que, si va según lo previsto, estará finalizada antes de que termine el año.