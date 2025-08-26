LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Inicio de las obras en la calle Vega Arriba, de Ochánduri. LR
Ochánduri

Empiezan las obras en la calle Vega Arriba de Ochánduri más de una década después

La urbanización de Vega Arriba ha comenzado, en una intervención de 225.000 euros que terminará con la instalación de la luz

María Caro

María Caro

Martes, 26 de agosto 2025, 08:25

Después de años de litigios, han comenzado las obras de urbanización en la calle Vega Arriba de Ochánduri. Han pasado 15 años desde que ... se entregaron las viviendas, en 2010, cuyos accesos siguen sin luz ni calle. Cuando compraron las viviendas, el Ayuntamiento de la localidad se comprometió a cubrir con un aval las obras en esa calle, pero según los vecinos, el aval caducó.

