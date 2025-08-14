Elvillar coge el testigo de Labastida e inicia hoy sus fiestas patronales
Jueves, 14 de agosto 2025, 08:16
Labastida cerró sus fiestas de Las Reliquias el martes con la subida del pellejo y la traca final. Tocará esperar un largo año para volver ... a festejar en la localidad, aunque las celebraciones no acaban en la comarca. Será Elvillar el pueblo que coja el testigo con su bajada de la 'hetxizera'. Hoy mismo comienzan los actos con una comida de la juventud en la plaza que sirve para abrir boca.
Después de esta, se procederá a la entrega de los pañuelos entre los más pequeños y la bajada de la 'hetxizera txiki', que dará paso a la de los mayores, a partir de media noche. Subirá de nuevo el domingo, con el final de las fiestas, aunque por delante quedarán multitud de actos como las rifas populares, degustaciones como la de zapatillas o actuaciones musicales como la del grupo Héctor o Lisker.
