Dos novillos de Lumbreras, premiados con la vuelta al ruedo en el festival navarretano

Isabel Virumbrales Domingo, 17 de agosto 2025, 09:19

Los hermanos Álvaro y Pablo Lumbreras lidiaron una extraordinaria novillada ayer en Navarrete. Los ejemplares que saltaron al ruedo en tercer y cuarto lugar fueron premiados con la vuelta al ruedo. El cuarto, de nombre Capitán, fue un ejemplar excepcional que fue a más y regaló embestidas con mucha clase.

Le tocó en suerte a Hugo Casado, que falló a espadas. También tomaba parte en el cartel Daniel Moset que sumó dos orejas en su esportón. La próxima novillada que lidiará el hierro riojano será en la plaza de toros de Aldeanueva de Ebro el próximo domingo 24 de agosto.

La apuesta por la tauromaquia continúa en Navarrete. Esta tarde, a partir de las las 18.30 horas, llega el turno del festejo popular. Los mejores especialistas del panorama nacional disputarán el trofeo 'Cántaro de Navarrete'. Mañana el coso acogerá un espectáculo novedoso en La Rioja. Los aficionados a la tauromaquia popular podrán disfrutar del espectáculo 'Bullfighter' que recrea la gira estadounidense del mismo nombre. Los asistentes presenciarán el valor y las capacidades físicas de Daniel Alcalá, el experto recortador que ha participado en la gira americana.