El misterioso y mamífero 'fantasma' de la iglesia de Cabezón El templo aparece como escenario de un aparente robo, pero no había desaparecido nada y solo una huella en el Evangelio permitió descubrir lo sucedido

Diego Marín A. Logroño Miércoles, 2 de julio 2025, 07:26 Comenta Compartir

La iglesia de Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Cabezón de Cameros es un templo tranquilo. Tan tranquilo que la última misa la ofreció el párroco del Camero Viejo, Antonio Arnedo, en Semana Santa. Sin embargo, recientemente unos turistas pidieron la llave para visitarla y se encontraron en el interior lo que aparentemente era el escenario de un robo, con jarrones, crucifijos y cirios tirados, manteles casullas y paños litúrgicos deshilachados, alfombras levantadas… Pero lo más valioso de la iglesia del siglo XVI, el singular monumento (retablo móvil) de 1839, estaba intacto. Y las imágenes del retablo también, ilesas. ¿Un fantasma entonces?

«Estuve limpiando hace quince días para empezar las misas en julio y cuando el lunes entraron a ver la iglesia me avisaron del lío», recuerda el párroco, Antonio Arnedo. Nadie sabía lo que había sucedido allí dentro pero todo estaba revuelto. «La idea es empezar el sábado a ofrecer misa porque en verano hay gente, por eso limpié un poco, pero ahora he estado toda una mañana recogiendo y quitando manteles para lavarlos», explica el párroco, Antonio Arnedo. Toca lavar, planchar y reordenar. De momento, no se han registrado daños en objetos de valor, aunque el Evangelio apareció con varias hojas rotas. ¿Qué había sucedido entonces?

Como siempre, según considera la fe cristiana, la respuesta estaba en el Evangelio. En él quedó impresa una huella. La de un mamífero con garras, un depredador nocturno, el ladrón, el fantasma… Una garduña. Un mustélido del tamaño de un gato, semejante a un visón pero terrestre. Resolvió el enigma el alcalde de Cabezón, Rodrigo Alba, que es guarda forestal e identificó tanto la huella como los excrementos que también aparecieron en la iglesia.

Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción de Cabezón de Cameros Desperfectos en el interior del templo causados por una garduña. Ayto. de Cabezón de Cameros Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción de Cabezón de Cameros Desperfectos en el interior del templo causados por una garduña. Ayto. de Cabezón de Cameros Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción de Cabezón de Cameros Desperfectos en el interior del templo causados por una garduña. Ayto. de Cabezón de Cameros Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción de Cabezón de Cameros Desperfectos en el interior del templo causados por una garduña. Ayto. de Cabezón de Cameros Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción de Cabezón de Cameros Desperfectos en el interior del templo causados por una garduña. Ayto. de Cabezón de Cameros 1 /

«En las zonas rurales vivimos más ligados a la fauna silvestre que se acerca hasta nuestros municipios buscando cobijo o alimento. En este caso, seguramente la garduña huía del calor», estima Rodrigo Alba. El alcalde y guarda forestal cree que el animal se coló por la gatera de la puerta de la torre y pudo acceder al interior por una ventana. «En el templo tenemos una colonia de murciélagos y los destrozos se pudieron producir al intentar atrapar al vuelo a alguno de ellos», opina Alba. Tal vez también quiso cazar a algún ave, puesto que hay plumas. El cable del micrófono también resultó mordisqueado.

La página en la que la garduña dejó su huella, la prueba definitiva de que ella perpetró lo sucedido, corresponde al 'Evangelio según san Juan', curiosamente el pasaje en el que María Magdalena descubre que Jesús no se encuentra en el sepulcro y acude en busca de sus discípulos, que comprobaron la losa quitada, las vendas en el suelo, el sudario enrollado… Prácticamente la misma escena que se encontraron los turistas al acceder a la iglesia. Jesús había resucitado. Y la garduña ha proporcionado una simpática anécdota a Cabezón.