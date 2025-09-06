LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Una cuadrilla de Alberite celebra las fiestas desde el primer día. G. V.
Alberite

Desfile de carrozas en las fiestas de la Virgen de la Antigua

A partir de las 19.00 horas se celebra este evento con la participación de la comparsa de gigantes y cabezudos de Logroño

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:49

Las fiestas de la Virgen de la Antigua comenzaron el pasado jueves en Alberite con la tradicional concentración de las cuadrillas y la bajada del ... cubachón en la plaza de España. La doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación y catedrática de la Universidad de La Rioja Ana Ponce de León Elizondo fue la pregonera de unas fiestas en las que los 'Melocotoneros mayores' son Uxúe Rosales Noriega y Mario Menchaca García, y los infantiles, Vera Ausejo Sánchez y Gonzalo Alonso Escrich.

Desfile de carrozas en las fiestas de la Virgen de la Antigua