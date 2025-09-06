Desfile de carrozas en las fiestas de la Virgen de la Antigua
A partir de las 19.00 horas se celebra este evento con la participación de la comparsa de gigantes y cabezudos de Logroño
Logroño
Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:49
Las fiestas de la Virgen de la Antigua comenzaron el pasado jueves en Alberite con la tradicional concentración de las cuadrillas y la bajada del ... cubachón en la plaza de España. La doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación y catedrática de la Universidad de La Rioja Ana Ponce de León Elizondo fue la pregonera de unas fiestas en las que los 'Melocotoneros mayores' son Uxúe Rosales Noriega y Mario Menchaca García, y los infantiles, Vera Ausejo Sánchez y Gonzalo Alonso Escrich.
El programa de fiestas se alargará hasta el próximo martes 9 de septiembre. Durante la jornada de hoy el acto más destacado es el desfile de carrozas, a partir de las 19.00 horas, con la intervención de los gaiteros, la batucada Bloco Samba do Ebro, la charanga Los Marchosos y la comparsa de gigantes y cabezudos de Logroño. Después habrá degustación de zapatilla de jamón y doble sesión de la orquesta Sonido en el parque Pintor Moreda a las 20.30 y a las 00.30 horas.
Este domingo continuarán las degustaciones con una de migas a las 14.00 y otra de perrito caliente a las 20.00 horas, así como una nueva doble sesión de la orquesta Stradivarius. El lunes se celebrará la misa y procesión a la Virgen de la Antigua a partir de las 13.00 horas. Y ya el martes se celebrará la última jornada de fiestas con una nueva procesión por la mañana, partidos de pelota, degustación de bocadillo de calamares y de rancho por la tarde y el entierro de la cuba a las 22.30 horas, en colaboración con la Peña Taurina y la animación de Los Marchosos hasta el parque Pintor Moreda.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.