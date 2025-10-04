El depósito de agua de La Unión triplica su capacidad tras la obra

La Rioja Sábado, 4 de octubre 2025, 10:20 Comenta Compartir

El Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Clavijo han culminado los trabajos en el depósito de agua para los vecinos de La Unión de los Tres Ejércitos, triplicando la capacidad de suministro de agua potable y resolviendo los constantes problemas de cortes y averías. La actuación ha consistido en la ampliación del depósito, que ahora alcanza una capacidad de almacenamiento de 200.000 litros.

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, visitó ayer viernes las instalaciones tras la finalización de los trabajos. El proyecto, cuyo presupuesto de adjudicación fue de 80.683 euros, contó con una significativa subvención del Gobierno regional de 68.580 euros, canalizados a través del Plan de Obras y Servicios Locales.

Con la nueva infraestructura, el volumen de agua almacenada se ha incrementado significativamente. Se ha construido un nuevo vaso de hormigón armado con capacidad para 152.600 litros, que se suma a los 60.000 ya existentes. Esto, según las autoridades, «permite garantizar el suministro para los vecinos de La Unión».

«Se trata de una infraestructura muy importante para el municipio que pone fin a los problemas de presión y aireaciones de la red que provocaban constantes cortes de suministro y averías que repercutían negativamente en el servicio a los ciudadanos», destacó Osés durante su visita de ayer.

Por su parte, el alcalde de Clavijo, Pedro Muro, explicó que la actuación permitirá unificar el suministro con un solo depósito, lo que se traduce en una «optimización del servicio» y en la erradicación de las pérdidas de presión y abastecimiento que eran habituales.

Adecuaciones Técnicas

Además de la ampliación del vaso, se ha ejecutado una cámara seca adyacente a los depósitos para albergar válvulas y contadores, asegurando así unos caudales máximos equiparables y una capacidad de regulación suficiente para absorber los picos de demanda del núcleo de población.

Esta obra se complementa con otra ya realizada este verano por el Consistorio para incrementar en un 60% el flujo de agua que llega desde Clavijo a La Unión, blindando de manera definitiva el servicio de agua en la localidad. Osés hizo un llamamiento a los ayuntamientos riojanos a aprovechar las subvenciones del Plan de Obras y Servicios Locales, ya que este tipo de actuaciones «sirven para optimizar el uso de un recurso tan importante como es el agua».

