La danza infantil revive por el Carmen en Ortigosa

Si hay una fecha marcada en el calendario de los ortigosanos es el día 16 de julio, la Virgen del Carmen, cuando cada año ocho danzadores (y danzadoras desde el año pasado) y un zurrimoscas rinden honor a la patrona con bailes y pasacalles. Esta tradición ha experimentado un importante auge en Ortigosa de Cameros. Tanto es así que el pasado año la ortigosana Susi Sáez reunió a un grupo de niños para intentar recuperar la tradicional danza en honor a la Virgen del Carmen e interpretarlas el día del Carmen Chiquito. «Hace más de veinte años lo hicimos también, conseguimos reunir a un grupo de críos y ensayábamos todos los fines de semana», recuerda Susi Sáez.

Lamentablemente, aquel grupo de niños no se mantuvo en el tiempo porque las niñas no podían continúan bailando en el grupo de danzadores adultos. Eso cambió el año pasado, y se ha notado: «Para los peques todos son iguales, no se cuestionan si en frente tienen a una niña o a un niño, es natural que estén todos juntos disfrutando de la danza. Y saben que el día de mañana podrán seguir haciéndolo si así lo desean», explica Susi.

Pilar García, Irene Maza y Vivi Sáez hicieron historia en 2024 al ser las primeras mujeres que bailaban en las danzas tradicionales de la Virgen del Carmen en Ortigosa de Cameros. Y fue algo natural, sin ruido negativo alrededor. Todo lo contrario, fue motivo de orgullo para el pueblo. Desde entonces Ortigosa vive así un auge de sus tradiciones más ancestrales. La introducción el año pasado de mujeres en el grupo de danzadores adultos ha contribuido en el despertar de la tradición en los más pequeños.

El grupo infantil baila en la plaza Alberta Martínez de Ortigosa.

Durante el mes de julio se han sucedido los ensayos de grandes y niños, con un público entregado. Tanto es así que incluso alguna tarde han practicado el pasacalles y las danzas todos juntos. Andrés, quien ejerce de zurrimoscas con 36 años, es el mayor y Sofía, danzadora infantil, la más pequeña, con 5. «Los niños le ponen mucha pasión a todo lo que hacen, incluso van a ver a los mayores porque les gusta y lo viven, y también es una manera de ir aprendiendo», relata Susi.

Y es que el grupo infantil de danzas de Ortigosa, revivido este año después de más de dos décadas, con edades que oscilan entre los 2 años y medio y los 17, congregó el pasado jueves en la plaza de Alberta Martínez a tanta gente como los danzadores el día de la patrona, habitualmente el más importante y entrañable. «Hay cantera», es la frase más escuchada estos días entre los vecinos de Ortigosa, esperanzados con que los niños mantengan viva esta tradición.