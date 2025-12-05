Cuzcurrita reformará su piscina municipal por 597.187 euros

El Gobierno de La Rioja invertirá más de medio millón de euros en las obras de mejora de las piscinas de Cuzcurrita de Río Tirón. ... El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y el alcalde de Cuzcurrita de Río Tirón, Román Urrecho, acompañados del director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, suscribieron un convenio de colaboración por el que se establecen las bases de financiación del proyecto de reforma, conservación y mantenimiento de las instalaciones de las piscinas municipales. Concretamente, el Ejecutivo regional se compromete a aportar el 85% del presupuesto total de esta actuación, que asciende a 597.187 euros

El proyecto comprende la adecuación de los vasos, entre otros objetivos para acabar con las frecuentes pérdidas de agua; la reforma del edificio de los vestuarios; así como la mejora de la accesibilidad de las instalaciones

El complejo, que cuenta con dos piscinas, vestuarios, pista polideportiva y el bar municipal, da servicio no sólo a los vecinos de Cuzcurrita, sino también a los pueblos del entorno. Fue inaugurado en 1989 y necesita una ambiciosa actuación para mejorar la calidad del servicio.

«Son unas instalaciones fundamentales para el municipio por el servicio que prestan durante todo el verano, complementando la oferta de ocio del municipio, y que suponen un lugar de encuentro para los vecinos y para todos los que acuden en la temporada estival», señaló el consejero.

En primer lugar, se reducirá la profundidad de los mismos hasta un máximo de 50 centímetros en la piscina infantil, y un máximo de 3 metros en la de adultos.

En la piscina de adultos, se señalizarán los puntos en donde se supere la profundidad de 1,40 metros, así como el valor de la máxima y la mínima profundidad en sus puntos correspondientes, mediante rótulos en las paredes del vaso y en el andén, con el fin de facilitar su visibilidad tanto dentro como fuera del vaso.

El proyecto también contempla la reforma del edificio de los vestuarios para mejorar su accesibilidad y funcionalidad.