Cuzcurrita reformará su piscina municipal por 597.187 euros

El Gobierno riojano aportará el 85% del presupuesto total de las obras, que incluirán la adecuación de los vasos

María Caro

Viernes, 5 de diciembre 2025, 08:16

El Gobierno de La Rioja invertirá más de medio millón de euros en las obras de mejora de las piscinas de Cuzcurrita de Río Tirón. ... El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y el alcalde de Cuzcurrita de Río Tirón, Román Urrecho, acompañados del director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, suscribieron un convenio de colaboración por el que se establecen las bases de financiación del proyecto de reforma, conservación y mantenimiento de las instalaciones de las piscinas municipales. Concretamente, el Ejecutivo regional se compromete a aportar el 85% del presupuesto total de esta actuación, que asciende a 597.187 euros

