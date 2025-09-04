La Rioja Rural Conecta llega a Arnedillo con dos cursos gratuitos para adultos

El programa La Rioja Rural Conecta llega este mes con dos cursos gratuitos dirigidos a vecinos adultos de Arnedillo, uno para aprender a manejar ... dispositivos digitales y otro para adentrarse en la Inteligencia Artificial.

Impulsado por la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, coordinado por la Asociación La Rioja Oriental y financiado con fondos europeos, el primer curso será en las mañanas del 8 al 11 de septiembre 09.30 a 11.30 con el título 'Programa mente despierta' para enseñar a usar mejor el móvil, la tableta u otras herramientas digitales.

Con el mismo horario, y con plazas limitadas en https:// www.lariojaruralconecta.com, el segundo será del 15 al 18 de septiembre con el título 'IA a tu alcance: la Inteligencia artificial te ayuda'.