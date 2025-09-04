LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
G. R.

La Rioja Rural Conecta llega a Arnedillo con dos cursos gratuitos para adultos

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Jueves, 4 de septiembre 2025, 08:33

El programa La Rioja Rural Conecta llega este mes con dos cursos gratuitos dirigidos a vecinos adultos de Arnedillo, uno para aprender a manejar ... dispositivos digitales y otro para adentrarse en la Inteligencia Artificial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 AGE pagará a 79 céntimos el kilo de tinta y a 70 la blanca
  2. 2 Las frases que han desatado las risas en el Parlamento de La Rioja: «Necesitamos bomberos con buena manguera»
  3. 3 Ryanair elimina vuelos de Vitoria, Zaragoza y Santander
  4. 4

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja 15 muertos y una veintena de heridos, dos españoles
  5. 5 El concierto de Izal sube a los 193.600 euros con IVA y la DJ del cohete serán 12.100 más
  6. 6 Éxito de la apertura de los cines Las Cañas en Viana: largas filas para acceder a las salas
  7. 7 La Rioja tendrá entre dos y tres vuelos semanales a Barcelona desde 2026
  8. 8 Fermín Labarga, nuevo párroco de Santa Teresita
  9. 9 El domingo, eclipse total de luna en La Rioja: ¿Podremos verlo?
  10. 10 Denunciadas ocho personas por llevar droga en las fiestas de Albelda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La Rioja Rural Conecta llega a Arnedillo con dos cursos gratuitos para adultos

La Rioja Rural Conecta llega a Arnedillo con dos cursos gratuitos para adultos