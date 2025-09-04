La Rioja Rural Conecta llega a Arnedillo con dos cursos gratuitos para adultos
Jueves, 4 de septiembre 2025, 08:33
El programa La Rioja Rural Conecta llega este mes con dos cursos gratuitos dirigidos a vecinos adultos de Arnedillo, uno para aprender a manejar ... dispositivos digitales y otro para adentrarse en la Inteligencia Artificial.
Impulsado por la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, coordinado por la Asociación La Rioja Oriental y financiado con fondos europeos, el primer curso será en las mañanas del 8 al 11 de septiembre 09.30 a 11.30 con el título 'Programa mente despierta' para enseñar a usar mejor el móvil, la tableta u otras herramientas digitales.
Con el mismo horario, y con plazas limitadas en https:// www.lariojaruralconecta.com, el segundo será del 15 al 18 de septiembre con el título 'IA a tu alcance: la Inteligencia artificial te ayuda'.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.