Cultura licita las obras de consolidación de la ermita de Orzales, en San Vicente

La Dirección General de Cultura del Gobierno de La Rioja ha licitado las obras de consolidación de las bóvedas y muros de la Ermita de San Bartolomé de Orzales, en San Vicente de la Sonsierra, por un presupuesto base de 273.581 euros. Según han explicado desde el Ejecutivo, a esta cifra habría que sumar los gastos de dirección de obra (9.711,87 euros), y de dirección de la ejecución y coordinación en materia de seguridad y salud (9.625,02 euros).

El proyecto, que cuenta con un plazo de ejecución estimado de tres meses, tiene el objetivo de detener el deterioro progresivo del templo y garantizar su conservación mediante la consolidación de las bóvedas y muros perimetrales, así como la protección de las cabezas de los muros con una nueva cubierta. Se trata de una intervención respetuosa con la arquitectura original, que permitirá mantener la lectura histórica del edificio y reforzar su estabilidad estructural. La actuación contempla labores de limpieza y consolidación de muros, reposición de sillares dañados, reconstrucción parcial de la bóveda y una excavación arqueológica que permitirá estudiar el pavimento y los límites del templo inacabado. Todo ello con materiales y técnicas compatibles con la fábrica original, empleando morteros de cal y soluciones discretas de drenaje para proteger el conjunto frente a la lluvia.