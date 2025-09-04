Cripán y Elciego bajan a la Montorta y al Barrihuelo, respectivamente, en sus fiestas
Jueves, 4 de septiembre 2025, 08:42
El final del mes de agosto no significa que las fiestas patronales de los pueblos se hayan acabado. Al menos, en varias localidades de Rioja Alavesa. Y es que, tanto Cripán como Elciego lanzarán el cohete estos días para dar inicio a unos días repletos de actividades y actos festivos.
Cripán celebrará el cohete hoy con la tradicional bajada de la Montorta. Habrá charanga, degustación de zurracapote y Dj para comenzar unas fiestas que se alargarán hasta el lunes 8 de septiembre. Elciego cogerá el testigo mañana con la ofrenda floral a la patrona, la Virgen de la Plaza, la imposición e pañuelos y la bajada del Barrihuelo. Asimismo, habrá vermú amenizado por los gaiteros del pueblo, juegos infantiles, degustación, bailables, verbena y toro de fuego para el primer día de las fiestas.
