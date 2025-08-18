Cortados los caminos próximos a la zona del incendio de Viguera por riesgo de desprendimientos El Ayuntamiento ha prohibido transitar por la senda desde el Artesón hasta Revilla y por la vía del Gustal

La Rioja Lunes, 18 de agosto 2025, 10:59 Comenta Compartir

El incendio que se declaró en las peñas de Viguera en la tarde de ayer domingo y que quedó controlado unas horas después ha obligado a cortar senda del río desde el Artesón hasta Revilla por riesgo de desprendimientos. El Ayuntamiento de la localidad ha advertido, a través de las redes sociales de que está «totalmente prohibido» transitar por allí. Igualmente, «por seguridad» ha sido cerrado el camino del Gustal.

El Consistorio ha aprovechado también para «agradecer enormemente» a todos los efectivos que trabajaron en la extinción del incendio. «Sin su rápida actuación y coordinación hoy estaríamos lamentando un mal mayor», indican. Los miembros de la corporación hacen extensivo el agradecimiento a «los vecinos del pueblo» por demostrar una vez más su «solidaridad y ejemplo en los momentos difíciles».

En la mañana de este lunes, efectivos de bomberos continuaban en la zona realizando labores de mantenimiento con el objetivo de evitar que se reavivara el fuego que afectó a 1,4 hectáreas de vegetación baja, matorral y arbustos

Temas

Incendios

Viguera

Bomberos