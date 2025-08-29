La LR-385, cortada por obras en Grávalos del 2 al 19 de septiembre Las restricciones totales al tráfico se producirán para garantizar la seguridad vial mientras se efectúan las labores de mejora puntual del trazado

La Rioja Viernes, 29 de agosto 2025, 16:29 Comenta Compartir

La carretera LR-385 de Grávalos, entre los puntos kilométricos 4+000 y el 4+300, sufrirá un corte total al tráfico durante dieciocho días. El Gobierno de La Rioja ha informado este viernes de las restricciones totales que se llevarán a cabo en esta vía «en horario ininterrumpido» entre el 2 y el 19 de septiembre para garantizar la seguridad vial mientras se efectúan las obras de mejora puntual del trazado.

Durante el corte, motivado por la necesidad de la ocupación total de la calzada por parte de maquinaria pesada para los trabajos de desmonte en roca de forma segura, se permitirá la circulación de vehículos y el acceso a fincas y propiedades particulares, siempre y cuando lo permitan los trabajos, en los siguientes tramos:

• Desde el cruce con la carretera LR-123 en Grávalos hasta el punto kilométrico 4+000. Desde el punto kilométrico 4+300 hasta el cruce con la carretera LR-289 (Arnedo-Ventas de Baños).

No obstante, existirán los siguientes desvíos alternativos: desde Grávalos, para continuar por la carretera LR-123 hasta el desvío dirección Cervera del Río Alhama.

En esa rotonda se puede tomar la LR-285 hasta Ventas del Baño, donde se enlaza con la carretera LR-289 dirección Alfaro, N-232 y AP- 68. Viniendo de la carretera LR-289 desde Arnedo, N-232 o AP-68, continuar hasta Ventas del Baño, girar por LR-285 hasta el cruce con Cervera del Río Alhama, y tomar la carretera LR-123 hasta Grávalos.

Se dispondrán carteles informativos de la existencia del corte.