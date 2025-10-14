LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Obras para la adecuación del consultorio médico de Albelda. A. A.

Comienzan las obras para transformar la biblioteca en consultorio médico en Albelda

Las nuevas instalaciones permitirán incorporar a dos nuevos profesionales: un médico y una enfermera

Martes, 14 de octubre 2025, 12:36

Comenta

Las obras para transformar el edificio de la Biblioteca de Albelda de Iregua en un nuevo consultorio médico ya han comenzado. El Ayuntamiento de la localidad se congratula de que las nuevas instalaciones permitirán incorporar un nuevo médico y una nueva enfermera. Asimismo, prevé la incorporación futura de una persona de apoyo administrativo.

Y para no tener que actuar de nuevo en el futuro, se dejará espacio para un pediatra, cuya llegada depende del Gobierno de La Rioja. «Nosotros ya hemos hecho nuestra parte: las obras avanzan y el espacio está listo para que el Gobierno regional pueda implantar el servicio de pediatría, al menos con medio pediatra, en cuanto lo decida», ha señalado la teniente de alcalde, María del Bueyo Gómez Cámara, en una nota de prensa

Durante las obras, la biblioteca municipal se ha trasladado temporalmente a las antiguas escuelas infantiles. Después se ubicará en el nuevo edificio adquirido junto al Ayuntamiento en el que se ampliarán las dependencias municipales y la biblioteca dispondrá de más espacio, accesibilidad y capacidad para actividades culturales y educativas.

