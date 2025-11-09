'Ciudadano de la Aldea y maestro de Autol' llena la sala Entreviñas en su presentación

La presentación del libro 'Ciudadano de la Aldea..., maestro en Autol' del aldeano Roberto González Guillén tuvo lugar el viernes por la tarde. En un ... principio estaba prevista en el Museo del Vino, pero, visto el interés suscitado, se cambió con buen tino a la sala Entreviñas de Aldeanueva de Ebro con un mayor aforo. Y se quedó pequeña para albergar a tanta gente. Acudieron casi 350 personas.

En este «trabajillo», así lo define el autor, repasa su vida desde que nació en 1954 hasta el año 2024 cuando cumplió setenta. Recoge su infancia, cuando estuvo interno en Calahorra y en Zaragoza, su etapa profesional en Autol donde fue jefe de estudios y director, incluida la transformación del centro, y la evolución pedagógica de sus cuarenta años como docente, así como asuntos a destacar de Aldeanueva (vocabulario, música, deporte, cine, las Señoritas Operarias Parroquiales, cooperativismo, cuidados sanitarios, oficios, el artista Miguel Ángel Sáinz, motes o apodos, personajes y más), ilustrado con sesenta fotografías.

El viernes se proyectaron imágenes, el acto duró una hora y media, y luego hubo firma de libros (vendió 400) y aperitivo.

Roberto también presentará esta publicación el viernes 14 de noviembre, a las 19.30 horas, en el auditorio municipal de Autol.