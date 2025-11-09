LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Roberto González con su libro, el viernes en la sala Entreviñas. SANDA
Aldeanueva de Ebro

'Ciudadano de la Aldea y maestro de Autol' llena la sala Entreviñas en su presentación

Roberto González Guillén glosó su libro ante casi 350 personas en un acto que incluyó proyección de fotos, firma y aperitivo

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Domingo, 9 de noviembre 2025, 08:43

Comenta

La presentación del libro 'Ciudadano de la Aldea..., maestro en Autol' del aldeano Roberto González Guillén tuvo lugar el viernes por la tarde. En un ... principio estaba prevista en el Museo del Vino, pero, visto el interés suscitado, se cambió con buen tino a la sala Entreviñas de Aldeanueva de Ebro con un mayor aforo. Y se quedó pequeña para albergar a tanta gente. Acudieron casi 350 personas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  2. 2 El abogado reincidente se sienta de nuevo este lunes en el banquillo acusado de estafa
  3. 3

    La SGAE ha llevado a los tribunales a cuatro ayuntamientos en 2025 por derechos de autor
  4. 4

    La Rioja Baja se une en defensa del Hospital de Calahorra
  5. 5

    Un título cocinado a fuego lento
  6. 6

    «Convertí mi hobby en un trabajo que me llena y hace feliz»
  7. 7 Valdezcaray registra los primeros copos de nieve cuando aún faltan semanas para abrir la estación de esquí
  8. 8 Herido grave un policía en un tiroteo durante un dispositivo contra el narcotráfico en Sevilla
  9. 9

    Carne de chuleta en pan brioche
  10. 10

    La SD Logroñés acierta ante el Náxara en los momentos clave

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja 'Ciudadano de la Aldea y maestro de Autol' llena la sala Entreviñas en su presentación

&#039;Ciudadano de la Aldea y maestro de Autol&#039; llena la sala Entreviñas en su presentación