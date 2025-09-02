LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Cihuri despedirá el verano con las fiestas de Gracias del 12 al 14 de septiembre

María Caro

María Caro

Martes, 2 de septiembre 2025, 09:33

Las fiestas de Gracias de Cihuri se celebrarán del viernes 12 al domingo 14 de septiembre. El disparo del cohete se producirá a las 20.00 horas, tras lo que habrá degustaciones y macrodiscoteca. El sábado se celebrará la misa jotera, a las 12.30 horas. A las 18.00, el frontón municipal acogerá una de las dos semifinales del Torneo San Mateo de pelota mano femenina. También el sábado se sucederán las degustaciones y habrá un concierto y el baile de disfraces infantiles. Tras él llegará el turno a los adultos y al baile del farolillo.

El domingo tendrá lugar la comida popular y la despedida del Verano 2025 en la plaza salón cubierta. «Gracias a todos, vecinos, vecinos residentes y amigos de Cihuri, que hacéis que nuestro pueblo se haya convertido en el municipio más atractivo y visitado», destacó su alcalde, Neftalí Isasi.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un detenido tras el apuñalamiento a un joven con una navaja en Calahorra
  2. 2 Zabala: «Me quiero ir del frontón»
  3. 3

    El Ayuntamiento no se plantea sacar el MUWI de Valbuena pero prevé «reorientar» los escenarios
  4. 4

    Lyon Tavern, más de 40 atípicos años
  5. 5 Recuperados en Briviesca productos robados de un supermercado de La Rioja
  6. 6 Así estaba el kebab de Calahorra cerrado por suciedad
  7. 7 Capellán aceptará la condonación de deuda «injusta y no igualitaria» si no se puede cambiar
  8. 8

    La Selectividad de Capellán para el curso 2025-2026
  9. 9

    MUWI: cualquier cosa menos coches en Valbuena
  10. 10

    Clausurado un kebab en Calahorra por incumplir las medidas higiénico-sanitarias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Cihuri despedirá el verano con las fiestas de Gracias del 12 al 14 de septiembre

Cihuri despedirá el verano con las fiestas de Gracias del 12 al 14 de septiembre