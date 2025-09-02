Cihuri despedirá el verano con las fiestas de Gracias del 12 al 14 de septiembre

María Caro Martes, 2 de septiembre 2025, 09:33 Comenta Compartir

Las fiestas de Gracias de Cihuri se celebrarán del viernes 12 al domingo 14 de septiembre. El disparo del cohete se producirá a las 20.00 horas, tras lo que habrá degustaciones y macrodiscoteca. El sábado se celebrará la misa jotera, a las 12.30 horas. A las 18.00, el frontón municipal acogerá una de las dos semifinales del Torneo San Mateo de pelota mano femenina. También el sábado se sucederán las degustaciones y habrá un concierto y el baile de disfraces infantiles. Tras él llegará el turno a los adultos y al baile del farolillo.

El domingo tendrá lugar la comida popular y la despedida del Verano 2025 en la plaza salón cubierta. «Gracias a todos, vecinos, vecinos residentes y amigos de Cihuri, que hacéis que nuestro pueblo se haya convertido en el municipio más atractivo y visitado», destacó su alcalde, Neftalí Isasi.