PSOE y Vinea denuncian irregularidades en la residencia de ancianos de Cervera

Las irregularidades en la residencia de ancianos de Cervera del Río Alhama protagonizaron uno de los debates del pleno del viernes en el Ayuntamiento. El ... alcalde, Álvaro Forcada, comunicó que se ocupa de la dirección del centro de forma provisional desde que dimitió la directora y a la espera de que se cubra este cargo.

PSOE y Vinea denunciaron una serie de hechos ocurridos en este centro de la Fundación Hospital de la Purísima Concepción y Don Felipe Ochoa, que cuenta con un patronato cuyo presidente siempre es el alcalde del municipio. Por eso, aunque no es una institución pública, los partidos llevaron el asunto al pleno.

«Hemos recibido quejas muy serias de familiares de los mayores», indicó Jesús Ladrón (Vinea) y recordó que desde principio de legislatura advirtió en más de diez ocasiones sobre las deficiencias. «Ha realizado tareas de enfermería personal no cualificado y se ha contratado a gente no preparada frente a cualificados. Se ha tratado a los usuarios como muebles», indicó Ladrón. «Sé que no es tu responsabilidad lo ocurrido, pero queremos saber las medidas tomadas», dijo al alcalde.

El concejal del PSOE Fernando Jiménez leyó trece cuestiones para tratar en el pleno: situación actual del centro, cifra de residentes y trabajadores; puestos de trabajo y funciones; si el personal realiza tareas que no le son propias por formación (el alcalde dijo que no deberían); número de monjas y tareas; si hubo fallecimientos por covid-19 en verano y si han tomado medidas para evitar contagios; si hay enfermera y si se publican las ofertas laborales y dónde. Preguntó las causas de la dimisión de la directora; si son ciertos los rumores de desnutrición de ancianos y se han solucionarlo; si hubo inspección laboral; y si se pasa a los familiares encuestas de opinión.

El alcalde respondió que el funcionamiento es igual desde hace años, que la residencia cuenta con veintitrés profesionales, tres monjas y cuarenta plazas de usuarios cubiertas. La enfermera se incorporará el día 17, ya que desde hace más de un mes estaba en excedencia por un problema con la directora y el centro de salud ha atendido la enfermería. Según Forcada, se publicó la plaza en varios portales, sin respuesta, y además, hubo hasta seis bajas de trabajadores a la vez (cinco por cuestiones médicas).

El regidor explicó que se hizo una reunión con la directora al conocer los problemas y dimitió, lo mismo que otra persona de la plantilla. «La situación se ha revertido, se ha contratado un fisioterapeuta y hay una media de dos trabajadores más», indicó.

Enumeró la evolución económica con «92.000 euros de pérdidas en 2019, 77.000 en 2020 que se afrontaron con el remanente de la Fundación, 64.000 en 2021 y 74.765 en 2022. En 2023, cuando entré al patronato, la situación cambió con 18.000 negativos y terminamos 2024 con un superávit de 64.982 euros».

Santana, la anterior alcaldesa, contestó: «tuve la tarea ingrata de subir cuotas y actualizar los criterios de cobro, porque si no la residencia estaría cerrada. Y la directora que había en ese momento hizo lo que le dio la gana sin comunicarlo».