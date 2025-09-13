LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Fachada de la residencia de ancianos de Cervera desde la travesía (avenida de La Rioja). SANDA
Cervera

PSOE y Vinea denuncian irregularidades en la residencia de ancianos de Cervera

El alcalde ejerce como director provisional del centro hasta que se cubra el puesto, después de la dimisión de la anterior responsable del cargo

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Sábado, 13 de septiembre 2025, 19:53

Las irregularidades en la residencia de ancianos de Cervera del Río Alhama protagonizaron uno de los debates del pleno del viernes en el Ayuntamiento. El ... alcalde, Álvaro Forcada, comunicó que se ocupa de la dirección del centro de forma provisional desde que dimitió la directora y a la espera de que se cubra este cargo.

