El Gobierno de La Rioja invierte más de medio millón de euros en la mejora urbana de Cervera El proyecto incluye la reurbanización de las calles San Miguel y Escuelas y tiene una duración de 4 meses

Sanda Sainz Lunes, 11 de agosto 2025, 21:10

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, acudió este lunes a Cervera del Río Alhama para firmar un convenio de colaboración con el Ayuntamiento para financiar las obras de reurbanización de las calles San Miguel y Escuelas en el que el Gobierno de La Rioja aportará más de medio millón de euros.

Osés suscribió este acuerdo con el alcalde cerverano, Álvaro Forcada, en el salón de plenos con prsencia del director general de Política Local y Lucha Contra la Despoblación, Óscar León.

El presupuesto inicial suma 574.262,16 euros (IVA incluido) y el ejecutivo regional aportará el 90%, 516.835,94 euros.

Estas cifras se refieren al presupuesto base de licitación del proyecto, ya que la resolución para adjudicar el contrato de ejecución fue aprobada el 7 de julio de 2025 por un montante ligeramente inferior, 570.838,60 euros, a favor de Obras de Construcción e Instalaciones S. A. Los trabajos tienen un plazo de cuatro meses e incluyen la adecuación del tramo entre la calle San Miguel y las piscinas, y de la calle Escuelas. Abarca una superficie de 2.970,21 metros cuadrados.

Osés comentó que «se prevé comenzar las obras al final del verano. Con ellas, los vecinos van a ganar en comodidad y seguridad, ya que se va a dotar de mayor anchura a algunos puntos de la calles, y por tanto va a suponer una mejor de la calidad de vida».

Forcada calificó esta intervención como «un hito importante» porque supone la mejora de una de las vías principales «que dan acceso al colegio y a las piscinas». Recordó que necesitan una reparación, tanto del pavimento como de las redes de aguas.

En ese sentido esta actuación incluye la renovación de las redes de saneamiento, abastecimiento, así como la previsión de infraestructuras como canalizaciones y arquetas, que se requerirán para el futuro soterramiento del cableado eléctrico, alumbrado público y redes de telecomunicaciones.

Se dotará a la calle San Miguel de una mayor anchura en dos zonas de estrechamientos, de manera que continuará la alineación del Plan General Municipal. Esto requerirá la construcción de dos muros de hormigón armado.

La pavimentación de los viales será con acabado de adoquín monocapa de hormigón, colocado en la parte central, y con hormigón armado, con acabado escobado en los laterales.