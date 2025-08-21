LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Concierto de órgano y trompeta en la iglesia de Santa Ana, en Cervera

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Jueves, 21 de agosto 2025, 08:42

El próximo sábado día 23 de agosto tendrá lugar en la iglesia parroquial de Santa Ana, en Cervera del Río Alhama, un concierto de órgano y trompeta organizado por el Ayuntamiento en colaboración con el Gobierno de La Rioja.

Se trata de un evento gratuito que se celebrará a las puertas de las fiestas patronales en honor a San Gil. Contará con el organista polaco Norbert Itrich, que tocará el órgano de tubos recién reparado del templo. Además, estará acompañado por su hijo, Damián Itrich, a la trompeta. Ambos interpretarán un repertorio de obras clásicas.

