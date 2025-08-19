Cervera destina más de 400.000 euros para ofrecer alquiler joven

El Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama ha aprobado en el pleno ordinario del viernes pasado el proyecto para realizar la rehabilitación energética y la ... reforma integral de las tres viviendas que el Consistorio tiene en un edificio situado entre la Avenida de La Rioja y la calle Andrés Martínez.

Según explica el equipo de Gobierno, con el alcalde popular Álvaro Forcada al frente, esta intervención tiene como objetivo adecuar tres pisos para destinarlos a alquiler joven de larga duración «para asentar población y ofrecer soluciones habitacionales en un momento en el que la vivienda es un bien de difícil acceso».

Esta reforma saldrá próximamente a licitación y contará con una inversión de más de 400.000 euros. Desde el ejecutivo local indican que más del 50% del presupuesto corresponde a una subvención del programa de fondos europeos PREE 5000. El plazo de ejecución establecido en el pliego de cláusulas es de seis meses.

Este edificio se encuentra junto a las naves de la fábrica de conservas, que también se utilizaron como almacén municipal. Antiguamente fueron viviendas de los responsables de una conservera que tenía aquí su producción. Más tarde sirvió como alojamiento del secretario del Ayuntamiento y después, del director del desaparecido Centro de Profesores y Recursos. Desde hace años está en desuso.