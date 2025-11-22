El centro San José de Arnedillo proyecta '50 años de libertad con Octubre Corto'
Sábado, 22 de noviembre 2025, 11:12
El centro cultural San José de Arnedillo acoge esta tarde, desde las 19.30 horas, la proyección de cortometrajes '50 años de libertad con Octubre ... Corto', una de las actividades organizadas por la Delegación del Gobierno en La Rioja para celebrar los 50 años del final de la dictadura franquista y la llegada de la democracia.
Con entrada gratuita, será la tercera sesión organizada junto al Festival de Cine de Arnedo.
