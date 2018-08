Castañares de Rioja reclama la apertura de su centro de día El edificio de Castañares. :: D.M.A. El Gobierno regional replica que no existe «necesidad justificada desde un punto de vista demográfico» DIEGO MARÍN ABEYTUA Lunes, 20 agosto 2018, 09:02

Las obras del centro de día de Castañares de Rioja finalizaron en 1995, desde entonces, critica el equipo de Gobierno del municipio riojalteño, «ha sido un edificio fantasma». Y es que, aunque durante este tiempo ha albergado el hogar del jubilado, la asistencia médica y a la trabajadora social, cuenta con «un montón de salas y habitaciones totalmente amuebladas que van acumulando polvo y soledad». La historia recuerda al mismo servicio que, tras ocho años de espera, se empezó a ofrecer en junio en la vecina Casalarreina.

En el 2012, el edificio de Castañares se reformó para convertirlo en centro de día, cuando la idea original fue ser residencia de ancianos, y poder dar servicio a municipios como Rodezno, Cidamón, San Torcuato, Hervías... En el 2017 el Gobierno de La Rioja aprobó una partida presupuestaria de 300.000 euros para su puesta en funcionamiento, pero no se ejecutó. Igual sucedió para el presente 2018, pero aún no se han producido movimientos. Por este motivo el Ayuntamiento de Castañares ha manifestado, en desacuerdo con el proceder del Ejecutivo regional, que «la despoblación y atención a nuestros mayores en el medio rural no se combate con palabras sino con servicios que dignifiquen la vida de las personas que viven en los pueblos y no tener una lista de espera de un año, como ocurre con el centro de día de Santo Domingo». «Esta es la historia de un insulto a nuestro pueblo», define el equipo de Gobierno de Castañares.

Consultada por Diario LA RIOJA, la Consejería de Políticas Sociales que dirige Conrado Escobar defiende su «política encaminada a la optimización de los recursos públicos atendiendo a criterios de eficacia y eficiencia, asegurando el acceso de todos los riojanos al sistema público de servicios sociales» y especificando que Castañares se encuentra incluida en el ámbito del centro de día de Casalarreina, con 20 plazas para prestar servicio a 18 municipios.

Es más, el Gobierno regional señala al propio Consistorio al informar de que «este centro nunca entró en funcionamiento por problemas económicos de la empresa a la que el Ayuntamiento había cedido las instalaciones y encomendado la gestión en el 2013» (aunque cabe señalar que, entonces, Castañares lo gobernaba el popular Juan Manuel Martínez) y asegura que, en base a la Ley de Servicios Sociales, en el 2016 «se declaró la caducidad de la autorización de funcionamiento de las instalaciones como centro de día» y se ha constatado que no hay «necesidad justificada desde un punto de vista territorial y demográfico».