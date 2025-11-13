LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

National Geographic recomienda «el pueblo riojano bautizado por Juana la Loca»

La revista alaba en su apartado de viajes Casalarreina y su hermosísimo Monasterio de la Piedad

Laura Lezana

Laura Lezana

Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:06

La revista National Geographic no ha podido resistirse a los encantos arquitectónicos, culturales y naturales de la localidad de Casalarreina, «una villa que aún huele a sarmiento en invierno y a huerta en verano», ha resaltado. El artículo ha destacado especialmente el Monasterio de Nuestra Señora de la Piedad, ubicada en la plaza Santo Domingo de Guzmán, en el corazón del pueblo, el cual «parece un retablo plantado en la calle».

«La piedra luce filigranas, santos, espirales, guirnaldas y grutescos como si el arte hubiese decidido acampar a sus anchas a la intemperie», ha explicado sobre el cenobio cuya «joya» es «la portada plateresca, una obra del círculo de Felipe Bigarny».

Sin embargo, el monasterio no ha sido el único atractivo al que se le ha mostrado interés: la iglesia de San Martín, los palacios nobles, el puente sobre el Oja, o la Vía Verde también han llamado la atención del artículo que ha concluido con las intrigas entre las que se esconden las leyendas del propio nombre del pueblo.

«En tiempos de prisa, es un lujo encontrar lugares que no necesitan llamar la atención para disfrutarse: basta su autenticidad y esa hospitalidad que se da por descontada en La Rioja», finaliza.

