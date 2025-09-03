La Casa de Cultura de Briones alberga la exposición de pintura del local Jesús Mari Barrasa La muestra destaca la técnica de óleo y dibujo de las manos del artista Jesús Mari Barrasa, vecino de la localidad riojalteña

La Casa de Cultura de Briones acoge una exposición de pintura hasta el martes 30 de septiembre.

Una muestra que destaca la técnica de óleo y dibujo de las manos del artista Jesús Mari Barrasa, vecino de la localidad riojalteña. «Son unas fantásticas obras que no dejan indiferente a nadie –expresaban desde el Consistorio de Briones–. Una excelente forma de disfrutar del arte local.

La muestra puede visitarse de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00. Los sábados y domingos permanecerá abierta de 10.00 a 13.30 horas.

La Casa de la Cultura de Briones fue reformada en el año 2021, cuando se intervino en la primera planta, para destinarla a centro de actividades culturales y turísticas y sumarlo así a la Oficina de Turismo que ya albergaba.

