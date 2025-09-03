LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La Casa de Cultura de Briones alberga la exposición de pintura del local Jesús Mari Barrasa

La muestra destaca la técnica de óleo y dibujo de las manos del artista Jesús Mari Barrasa, vecino de la localidad riojalteña

María Caro

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 09:56

La Casa de Cultura de Briones acoge una exposición de pintura hasta el martes 30 de septiembre.

Una muestra que destaca la técnica de óleo y dibujo de las manos del artista Jesús Mari Barrasa, vecino de la localidad riojalteña. «Son unas fantásticas obras que no dejan indiferente a nadie –expresaban desde el Consistorio de Briones–. Una excelente forma de disfrutar del arte local.

La muestra puede visitarse de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00. Los sábados y domingos permanecerá abierta de 10.00 a 13.30 horas.

La Casa de la Cultura de Briones fue reformada en el año 2021, cuando se intervino en la primera planta, para destinarla a centro de actividades culturales y turísticas y sumarlo así a la Oficina de Turismo que ya albergaba.

