Salida de la marcha de El Redal En Movimiento, este domingo. SANDA

El Redal

La marcha y carreras solidarias contaron con 830 participantes

La cita organizada por El Redal En Movimiento dedicó su recaudación a VencELA y también rindió un homenaje póstumo a Elena Navaridas

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Domingo, 12 de octubre 2025, 20:56

Comenta

La IX Carrera y Marcha Solidaria de la asociación El Redal En Movimiento comenzó pasadas las 10.15 horas de este domingo, después de un ... homenaje póstumo a Elena Navaridas, fallecida este año y colaboradora habitual de este colectivo. Se retiró en su honor una camiseta con el dorsal número 1 y su nombre impreso, que se entregó a sus padres. También se guardó un minuto de silencio. En la marcha salieron casi 700 personas. A las 11.30 arrancó la carrera senior con 80 atletas y a las 13.20, la infantil con 50 niños.

