La marcha y carreras solidarias contaron con 830 participantes

La IX Carrera y Marcha Solidaria de la asociación El Redal En Movimiento comenzó pasadas las 10.15 horas de este domingo, después de un ... homenaje póstumo a Elena Navaridas, fallecida este año y colaboradora habitual de este colectivo. Se retiró en su honor una camiseta con el dorsal número 1 y su nombre impreso, que se entregó a sus padres. También se guardó un minuto de silencio. En la marcha salieron casi 700 personas. A las 11.30 arrancó la carrera senior con 80 atletas y a las 13.20, la infantil con 50 niños.

La inscripción costaba 7 euros y en esta ocasión lo recaudado se destinó a VencELA, la Asociación de Afectados de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) de La Rioja, que instaló un puesto en la Plaza del Ayuntamiento, donde estaba la salida y la llegada. Los asistentes recibieron una camiseta conmemorativa, bolsa solidaria y con el número del dorsal participaron en sorteos. Además, hubo hinchables, animación con un dj y degustación de unas 900 raciones de zapatillas de jamón y bebida al terminar.

La organización ofreció dos avituallamientos en ruta y otro al llegar, guardarropa, vestuarios y duchas. Tanto la marcha como la carrera de adultos se realizaron por un circuito rural de aproximadamente 12 kilómetros por los términos municipales de El Redal, Corera y Ocón. Los ayuntamientos de estas tres localidades colaboraron, así como el Gobierno de La Rioja y numerosas empresas y comercios. La carrera infantil tuvo una distancia de 600 metros por El Redal.

Este año se modificó el recorrido con una alternativa por Pipaona de Ocón debido al deterioro de algún camino.