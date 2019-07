'Los Caracoles' de Viguera La familia Higuera Soldevilla posa en Viguera durante las fiestas del pueblo. / A. M. Veraneantes cántabros en La Rioja La Familia Higuera Soldevilla se reparte el tiempo en la casa familiar de Viguera en la que este julio coinciden veinte personas DIEGO MARÍN A. Logroño Lunes, 29 julio 2019, 20:01

Desde Santander llegan cada verano a Viguera los Higuera Soldevilla, una multitudinaria familia que se reparte la casa familiar por ramas y meses. Este julio se han juntado más de veinte, el más mayor, Gelo, de 65 años, y la más joven, María, de 23. Marian Higuera Soldevilla es la tercera de seis hermanos y explica que descienden de Viguera por parte materna: sus abuelos Ángel Soldevilla y Felisa Roldán nacieron en este pueblo y por ellos los apodan a todos 'Los Caracoles'.

«Para mí Viguera significa libertad, aquí he pasado los veranos desde que me crié, cuando te daban de desayunar tus padres y pasabas el día fuera de casa, jugando en la calle, algo que en la ciudad no podías hacer», recuerda Marian, subrayando que en este pueblo riojano vivió «los primeros guateques, tuve mi primera cuadrilla de amigos...». Y son precisamente los amigos una de las principales razones por las que regresan cada vez que tienen oportunidad al municipio riojano. «Tenemos unos amigos estupendos aquí, que son los mismos que hicimos en la infancia y hemos mantenido desde la adolescencia. Pero también tenemos a gente como Rosi y su tía Marcelina, que nos han visto crecer y nos ha criado, que nos siguen acogiendo y nos hacen sentir de aquí», explica Marian.

Para el alcalde de Viguera, Álvaro Manzanos, la presencia de veraneantes en el pueblo es muy positiva: «Nos gusta contar con todos por igual, lo mismo vecinos que visitantes, porque todos integran el municipio». Y en concreto, sobre 'Los Caracoles', afirma que están «muy integrados y llevan Viguera por bandera».

Aunque esta rama de la familia la forman una veintena de personas, entre hermanos, hijos y nietos, más alguna pareja, en cada comida o cena se pueden llegar a juntar hasta 40. «¡Nos veas qué infraestructura tenemos! Y una nevera gigante...», bromea Marian. No obstante, y hablando en serio, presume de buena organización: «Lo controlamos todo porque, si no, sería imposible».

Eso sí, cada uno hace su vida y prácticamente solo se juntan para comer. «Hay quien se levanta a las 8 de la mañana y se va a andar al monte y quienes vienen a dormir a las 8 de la mañana porque han estado toda la noche bailando en la plaza, sobre todo los jóvenes, como hemos hecho todos», confiesa Marian, que suma ya tres semanas en Viguera este verano. «Las piscinas han hecho mucho, se está muy a gusto aquí», opina. Ella siempre intenta dejar un hueco en su agenda para regresar al pueblo. Los jóvenes sobre todo acuden en fiestas con sus parejas o amigos, así que la familia siempre crece.