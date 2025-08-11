Vox acusa al Ayuntamiento de Calahorra de no facilitarle «expedientes judiciales» La agrupación municipal denuncia que lleva desde el 14 de julio solicitando un listado actualizado de todos los procedimientos jurídicos abiertos o en curso en los que el Consistorio figure como parte

Isabel Álvarez Calahorra Lunes, 11 de agosto 2025, 13:36 Comenta Compartir

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Calahorra ha denunciado este lunes «la negativa reiterada del equipo de Gobierno» del PP a facilitar el acceso a los expedientes judiciales en los que figura como parte la Administración local. Unos hechos, que según este partido, corresponden a «un nuevo episodio de opacidad institucional, que atenta contra los principios más básicos de la democracia y el Estado de Derecho».

Desde esta manera, tal y como explica en una nota de prensa, el pasado 14 de julio la portavoz del grupo municipal, Maite Arnedo, registró formalmente una solicitud de acceso a la citada información, requiriendo un listado actualizado de todos los procedimientos judiciales abiertos o en curso en los que el Ayuntamiento de Calahorra figure como parte. En dicha petición se solicitaban, «de forma clara y detallada», los datos esenciales de cada procedimiento: tipo de proceso, órgano judicial, fecha de inicio, objeto del procedimiento y estado procesal actual.

Sin embargo, Vox señala que el 17 de julio se le notificó que «se concedía el acceso» cuando «ello sea posible y el servicio encargado de la elaboración de la documentación solicitada lo tenga dispuesto para su entrega». Para este partido esta contestación es «una forma deliberada de posponer lo que es un derecho de los concejales, el derecho de información». Desde entonces, Vox sostiene que reiteró requerimientos los días 30 y 31 de julio, así como los días 4, 5, 7 y 8 de agosto. Sin embargo, a fecha de hoy «aún no se ha facilitado el acceso efectivo a los expedientes requeridos».

Ante ello recuerda que «el derecho de acceso a la información por parte de los miembros de las corporaciones locales constituye una manifestación del derecho fundamental de participación política recogido en el artículo 23 de la Constitución Español» y que «el plazo máximo para responder a este tipo de solicitudes es de cinco días naturales, superado con creces en este caso».

Por todo esto, considera que «la actitud de la Alcaldía, y en particular de la alcaldesa, Mónica Arceiz, es una muestra de prepotencia institucional, una burla al deber de transparencia y un intolerable desprecio al ejercicio democrático de los cargos electos». Además, señala que esta situación «solo permite dos interpretaciones igualmente lamentables». «O bien la alcaldesa permanece de vacaciones desde el 14 de julio, o bien su inoperancia deliberada confirma una política de maltrato sistemático a la oposición y una gestión marcada por el oscurantismo y la negligencia», sostiene Vox, que exige «la entrega inmediata de la documentación solicitada, así como el cese de toda práctica obstructiva que impida el ejercicio libre y legítimo del cargo de concejal».