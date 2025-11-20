Vibar organiza una gran fiesta de Nochevieja en una carpa para más de 2.000 personas

Sanda Sainz Jueves, 20 de noviembre 2025, 09:35 Comenta Compartir

La empresa Eventos Vibar Calahorra S.L. organiza una gran fiesta de Nochevieja con una carpa que instalará en el aparcamiento de El Silo, con una capacidad de entre 2.000 y 4.000 asistentes.

Las entradas están disponibles en www.eventosvibar.sacatuentrada.es y también en los bares The Swing y Oasis. Para menores de edad cuestan 15 euros. Para mayores hay varias opciones: 20 euros sin consumición, 25 con una consumición y 30 con dos.

La carpa abrirá a las 00.30 horas y la fiesta finalizará a las 07.00. Para garantizar la seguridad, contará con la colaboración de la Policía Local y ofrecerá un servicio de vigilancia y control de accesos. Dispondrá de ropero, photocall gigante, terraza exterior y diferentes sorpresas, además de una decoración especial.

La amenización musical correrá a cargo de djs locales. Posada Dj pinchará de 00.30 a 01.50 horas, Montaña Music de 01.50 a 02.40, Adrián Pérez dj de 02.40 a 03.30, Casual djs de 03.30 a 04.20, David Gracia dj de 04.20 a 05.10, Sergio Moya de 05.10 a 06.00 y Barreno dj de 06.00 a 07.00.

Desde Vibar señalan que el evento nace tras más de tres años de trabajo con el objetivo de ofrecer una alternativa de ocio nocturno segura, cercana y calagurritana, para convertirse en una nueva tradición en la ciudad.

Temas

Nochevieja

Calahorra