Vibar organiza una gran fiesta de Nochevieja en una carpa para más de 2.000 personas
Jueves, 20 de noviembre 2025, 09:35
La empresa Eventos Vibar Calahorra S.L. organiza una gran fiesta de Nochevieja con una carpa que instalará en el aparcamiento de El Silo, con una capacidad de entre 2.000 y 4.000 asistentes.
Las entradas están disponibles en www.eventosvibar.sacatuentrada.es y también en los bares The Swing y Oasis. Para menores de edad cuestan 15 euros. Para mayores hay varias opciones: 20 euros sin consumición, 25 con una consumición y 30 con dos.
La carpa abrirá a las 00.30 horas y la fiesta finalizará a las 07.00. Para garantizar la seguridad, contará con la colaboración de la Policía Local y ofrecerá un servicio de vigilancia y control de accesos. Dispondrá de ropero, photocall gigante, terraza exterior y diferentes sorpresas, además de una decoración especial.
La amenización musical correrá a cargo de djs locales. Posada Dj pinchará de 00.30 a 01.50 horas, Montaña Music de 01.50 a 02.40, Adrián Pérez dj de 02.40 a 03.30, Casual djs de 03.30 a 04.20, David Gracia dj de 04.20 a 05.10, Sergio Moya de 05.10 a 06.00 y Barreno dj de 06.00 a 07.00.
Desde Vibar señalan que el evento nace tras más de tres años de trabajo con el objetivo de ofrecer una alternativa de ocio nocturno segura, cercana y calagurritana, para convertirse en una nueva tradición en la ciudad.