A toda vela: el Perdiguero de Calahorra se abre a los deportes acuáticos El uso del embalse para la práctica de natación o windsurf estará permitida los fines de semana desde mañana viernes y hasta el 5 de octubre

Isabel Álvarez Calahorra Jueves, 14 de agosto 2025, 12:01

El embalse del Perdiguero podrá volver a utilizarse para la práctica de deportes acuáticos desde este fin de semana, una vez que el Ayuntamiento ha firmado un convenio con la Comunidad de Regantes de Calahorra. De todos modos, el acuerdo es de momento sólo para los dos próximos meses.

Así, como ha explicado la alcaldesa, Mónica Arceiz, a partir de mañana se podrá utilizar la balsa de riego para practicar nado o deportes acuáticos como el windsurf todos los fines de semana hasta el 5 de octubre, en horario de 13.00 a 21.00 horas. Previamente, quienes quieran hacer uso del agua deberán haber firmar un descargo de responsabilidades ante el personal vigilante que se ha contratado para los días habilitados y que se encontrará en una caseta señalizada. En este punto también deberá desinfectarse el material contra el mejillón cebra.

«Se podrá practicar natación en aguas abiertas, aunque con unas condiciones para poder nadar (llevar gorro y una boya ), kitesurf, paddelsurf y otros deportes acuáticos sin motor», ha precisado esta mañana la regidora, que ha aprovechado para agradecer a la comunidad de regantes «su generosidad porque van a compartir este agua con todo aquel que quiera acercarse a Calahorra».

El coste para el Ayuntamiento de la contratación del personal de vigilancia es de 9.800 euros, en los que se incluye la adquisición del material de desinfección y las boyas que acotan la zona de uso (la franja central del embalse).

En principio esta iniciativa se desarrollará de manera provisional, aunque Arceiz ha adelantado que en «septiembre» el Consistorio trabajará en la redacción de un nuevo convenio con los regantes para que «sea una realidad de manera continuada».

La medida ha sido muy bien recibida por la Asociación de Windsurf de Calahorra, que llevaba años reclamando poder volver a utilizar el embalse, después de que se prohibiese la introducción de embarcaciones tras la pandemia. «Ahora vamos a tener la posibilidad de disfrutar aquí y el espectáculo va a ser precioso», ha asegurado Javier Argaiz, representante de este colectivo y quien para poder practicar windsurf se veía obligado a desplazarse, a pesar de tener la balsa de Calahorra, a otros pantanos, como el de la Loteta, en Aragón.